Süper Lig'de şampiyonluğu Başakşehir'e kaptıran ve sonrasında teknik direktör Hüseyin Çimşir ile yollarını ayıran Trabzonspor'da flaş bir gelişme yaşandı.



Bir süredir Başakşehir ve Beşiktaş'ın eski çalıştırıcısı Abdullah Avcı'yı gündemine alan bordo-mavililer, tecrübeli çalıştırıcıda mutlu sona ulaşıyor.



3 YILLIK ANLAŞMA



Habertürk'ün haberine göre; Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun, Avcı ile yapılan son görüşmede anlaşmaya vardığı öğrenilirken resmi açıklamanın Türkiye Kupası finalinin ardından yapılması bekleniyor. Avcı ile yapılacak sözleşmenin opsiyonlu 3 yıl olacağı kaydedildi.



NEWTON DEVAM EDECEK



Fırtına'da Hüseyin Çimşir'in ayrılığının ardından geçici olarak takımın başına geçen yardımcı antrenör Eddie Newton'un durumu da belli oldu.



İngiliz antrenörün Avcı ile birlikte görevine devam edeceği ve yeni sezonda da yardımcı antrenör olarak kulübede yer alacağı ifade edildi.



