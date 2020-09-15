TRABZONSPOR SAKATLIKLARA ÇÖZÜM BULAMIYOR

Trabzonspor'da adale ve kasık çekmesi nedeniyle sakat olan oyuncular



✨Caleb Ekuban

✨Anders Trondsen

✨Marlon Rodrigues

✨Kamil Ahmet

✨Joao Pereira

✨Yusuf Sarı

✨Salih Kavrazlı

✨Majeed Hosseini pic.twitter.com/k8c8uv4Wx3



— Sporx (@sporx) September 15, 2020

Trabzonspor'un Beşiktaş ile oynadığı mücadelede kasık bölgesinden yaşadığı ağrı nedeniyle oyundan çıkan Ekuban ile ilgili karar verildi.Ağrıları dinmeyen oyuncu bugün MR'a girdi. Kasık bölgesinden zorlanma yaşayan oyuncunun Denizlispor maçında oynatılmamasına ve 10 gün boyunca dinlendirilmesine karar verildiği öğrenildi."Kamil Ahmet Çörekçi: Beşiktaş maçında sağ baldırına aldığı darbe sonrası oyundan alınan futbolcumuzda yapılan muayene ve MR incelemeleri neticesinde birinci derece kas yaralanması ve kanama tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır.Caleb Ekuban: Beşiktaş maçında sağ kalçasına aldığı darbe sonucu sakatlanıp oyundan alınan futbolcumuzun yapılan muayene ve MR incelemeleri neticesinde uyluk dış rotator kasında kanama tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır."Pandemi sürecinde yaşanılan sakatlıklar nedeniyle belki de şampiyonluğu kaybeden Trabzonspor, bu sorunu hala çözebilmiş değil...Yeni transfer Trondsen'in çapraz bağları koptu, bir diğer yeni transfer Marlon adalesinden problem yaşadı. Pereira da hazırlık maçında oyundan çıkmak zorunda kaldı. Yusuf Sarı, Hosseini ve Salih Kavrazlı da benzer sıkıntıları çekerken, son kötü haber Kamil Ahmet Çörekçi'den geldi. Marlon'un yokluğunda mecburi olarak Beşiktaş maçında sol bekte görev yapan ve sakatlanan Kamil Ahmet'in sol arka adalesinde problem var.Yapılan ilk kontrollere göre ciddi esneme ve ödem tespit edildi. Başarılı futbolcu en az 2 hafta yeşil sahalardan uzak kalacak.