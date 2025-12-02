02 Aralık
Mus Spor-Konyaspor
0-019'
02 Aralık
Keçiörengücü-Kayserispor
15:30
02 Aralık
Rizespor-Pendikspor
18:00
02 Aralık
Sakaryaspor-Gençlerbirliği
20:30
02 Aralık
Fulham-M.City
22:30
02 Aralık
Bournemouth-Everton
22:30
02 Aralık
Newcastle-Tottenham
23:15
02 Aralık
Numancia-Mallorca
21:00
02 Aralık
Ebro-Osasuna
21:00
02 Aralık
Navalcarnero-Getafe
23:00
02 Aralık
Ajax-FC Groningen
0-0ERT
02 Aralık
Juventus-Udinese
23:00
02 Aralık
Hertha Berlin-Kaiserslautern
20:00
02 Aralık
Mönchengladbach-St. Pauli
20:00
02 Aralık
RB Leipzig-Magdeburg
23:00
02 Aralık
B. Dortmund-Leverkusen
23:00

Trabzonspor'un kupa yolcuğu başlıyor

Trabzonspor'un kupadaki serüveni başlıyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda bu sezon ilk maçında çarşamba İmaj Altyapı Vanspor'u ağırlayacak bordo-mavililer, bugüne dek kupada 17 kez final oynarken 9 kez mutlu sona ulaştı.

02 Aralık 2025 11:18
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda çarşamba İmaj Altyapı Vanspor'u konuk edecek Trabzonspor, bu sezon kupayı 10. kez müzesine getirme mücadelesi verecek.

En son 2019-2020 sezonunda Alanyaspor'u finalde 2-0 yenerek mutlu sona ulaşan bordo-mavililer, 5 sezon aradan sonra yeniden bu başarıyı tekrarlamaya çalışacak.

Türkiye Kupası'nda lige ilk çıktığı 1974-1975 sezonunda final oynama başarısı gösteren Karadeniz ekibi, toplam 17 final karşılaşmasının 9'unda mutlu sona ulaştı.


Trabzonspor, ikişer kez Beşiktaş ve Gençlerbirliği, birer kez de Galatasaray, Bursaspor, Adana Demirspor, Fenerbahçe ve Alanyaspor karşısında Türkiye Kupası şampiyonluğuna uzandı.

İlk kez 1976-1977 sezonunda Beşiktaş karşısında kupayı elde eden Karadeniz ekibi, 1977-1978'de Adana Demirspor, 1983-1984'te Beşiktaş, 1991-1992'de Bursaspor, 1994-1995'te Galatasaray, 2002-2003 ve 2003-2004'te Gençlerbirliği, 2009-2010'da Fenerbahçe, 2019-2020 sezonunda da Alanyaspor karşısında finali kazanarak kupayı müzesine götürdü.

- Son 2 sezonun kupa finalisti

Trabzonspor, son 2 sezonda yükseldiği finalde kupayı müzesine getiremedi.

2023-2024 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor, finalde Beşiktaş'a Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 3-2 mağlup oldu.

Karadeniz ekibi, geçen sezon Gaziantep'teki kupa finalinde de Galatasaray ile karşılaştı. Bordo-mavililer, bu maçtan 3-0'lık yenilgiyle ayrılarak kupa hasretini sonlandıramadı.

- Trabzonspor'un oynadığı final maçları

Trabzonspor'un 17 kez oynadığı Türkiye Kupası finallerinde aldığı sonuçlar şöyle:


 
Sezon Şampiyon Finalist İlk maç Rövanş
1974-75 Beşiktaş Trabzonspor 0-1 2-0
1975-76 Galatasaray Trabzonspor 0-1 1-0 (5-4 pen)
1976-77 Trabzonspor Beşiktaş 1-0 0-0
1977-78 Trabzonspor Adana Demirspor 3-0 0-0
1983-84 Trabzonspor Beşiktaş 2-0
1984-85 Galatasaray Trabzonspor 2-1 0-0
1989-90 Beşiktaş Trabzonspor 2-0  
1991-92 Trabzonspor Bursaspor 0-3 5-1
1994-95 Trabzonspor Galatasaray 3-2 1-0
1996-97 Kocaelispor Trabzonspor 1-1 1-0
2002-03 Trabzonspor Gençlerbirliği 3-1  
2003-04 Trabzonspor Gençlerbirliği 4-0  
2009-10 Trabzonspor Fenerbahçe 3-1  
2012-13 Fenerbahçe Trabzonspor 1-0  
2019-20 Trabzonspor Alanyaspor 2-0  
2023-24 Beşiktaş Trabzonspor 3-2  
2024-25 Trabzonspor Galatasaray 0-3  


TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
