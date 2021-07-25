Trabzonspor, Umut Meraş'a rest çekti

Transferin hızlı takımı Trabzonspor, Umut Meraş ile yapılan görüşmelerde rest çekti.

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Trabzonspor, Umut Meraş'a rest çekti
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25 Temmuz 2021 15:15
İsmail Köybaşı'nın ardından ikinci yerli olarak sol beke alınması planlanan Umut Meraş, Trabzonspor'dan yüksek taleplerde bulundu.

Kulübü Le Havre'nin 2 milyon Euro civarında bonservis istediği Umut, Trabzonspor'dan senelik 12-13 milyon TL seviyelerinde maaş talep etti.

Bordo-Mavililer ise 8.5, milyon TL önerdi. Bonservis maliyeti de bulunduğu için Umut'a yüksek ücret ödemeyi düşünmeyen yönetim, "İndirim yapmazsan, anlaşamayız" restini çekti.


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