Trabzonspor, Umut Meraş'a rest çekti

İsmail Köybaşı'nın ardından ikinci yerli olarak sol beke alınması planlanan Umut Meraş, Trabzonspor'dan yüksek taleplerde bulundu.



Kulübü Le Havre'nin 2 milyon Euro civarında bonservis istediği Umut, Trabzonspor'dan senelik 12-13 milyon TL seviyelerinde maaş talep etti.



Bordo-Mavililer ise 8.5, milyon TL önerdi. Bonservis maliyeti de bulunduğu için Umut'a yüksek ücret ödemeyi düşünmeyen yönetim, "İndirim yapmazsan, anlaşamayız" restini çekti.



