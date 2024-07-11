Haber Tarihi: 11 Temmuz 2024 15:23 - Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2024 15:23

Trabzonspor Süper Lig fikstürü 2024-2025

Trabzonspor'un 2024-2025 sezonunda oynayacağı maçlar fikstür çekimi ile belli oldu. İlk yarıda Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor arasında oynanacak derbi maçları 5,6,10,11,15 ve 16 haftalarda oynanacak. Trabzonspor taraftarları ise takımlarının maç fikstürüne ulaşmaya çalışıyor. Trendyol Süper Lig'de yeni sezon 9 Ağustos'ta oynanacak maçlar ile başlayacak. Peki Trabzonspor Süper Lig'de ilk maçını kimle oynayacak? İşte, 2024-2025 Trabzonspor fikstürü…

Trabzonspor Süper Lig fikstürü 2024-2025
Abone Ol
Trabzonspor maçları ne zaman, hangi tarihte oynanacak? Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu fikstür çekimi, TFF'nin yapıldı. Süper Lig'de yeni sezon maçları belli oldu. Trabzonspor'un Süper Lig'de yeni sezon maçları belli oldu mu? Detaylar haberimizdedir...

TRABZONSPOR'UN YENİ SEZON SÜPER LİG MAÇLARI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu fikstür çekimi, TFF'nin Riva'daki merkezinde yapıldı. Süper Lig'de yeni sezonun ilk derbisi 5. haftada Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak.

Süper Lig'de yeni sezonun ilk derbisi 5. haftada Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak.

Trendyol Süper Lig'de ilk haftanın maçları şöyle:

Sivasspor - Trabzonspor
Fenerbahçe - Adana Demirspor
Rizespor - Başakşehir
Kasımpaşa - Konyaspor
Galatasaray - Hatayspor
Alanyaspor - Eyüpspor
Antalyaspor - Göztepe
Samsunspor - Beşiktaş
Bodrum FK - Gaziantep FK
Kayserispor ilk hafta bay geçecek
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Servet Yardımcı, TFF Başkan adaylığından çekildi! Futbol Servet Yardımcı, TFF Başkan adaylığından çekildi!
Trabzonspor Süper Lig fikstürü 2024-2025 Gündem Trabzonspor Süper Lig fikstürü 2024-2025
Beşiktaş Süper Lig fikstürü 2024-2025 Gündem Beşiktaş Süper Lig fikstürü 2024-2025
Fenerbahçe Süper Lig fikstürü 2024-2025 Gündem Fenerbahçe Süper Lig fikstürü 2024-2025
Galatasaray Süper Lig fikstürü 2024-2025 Gündem Galatasaray Süper Lig fikstürü 2024-2025
Metin Öztürk: '2-3 transfer yolda' Galatasaray Metin Öztürk: "2-3 transfer yolda"
Rafa Silva: 'Quaresma gibi olmak isterim' Beşiktaş Rafa Silva: "Quaresma gibi olmak isterim"
Mehmet Büyükekşi: 'Ligin kalitesi artıyor' Trendyol Süper Lig Mehmet Büyükekşi: "Ligin kalitesi artıyor"
Kaan Şakul: 'Yeni sezon hayırlı olsun' Beşiktaş Kaan Şakul: "Yeni sezon hayırlı olsun"
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Juve'den Fenerbahçe'ye: "Ferdi'yi ver seç beğen al"
2
Fenerbahçe için geliyor: En-Nesyri
3
Galatasaray, şartları araştırıyor: Wendel
4
Beşiktaş'ta 7 yabancının bileti kesildi
5
Süper Lig'de fikstür çekildi!
6
Tayfur Bingöl'ün yeni takımı belli oluyor!
7
Fenerbahçe'nin Bertuğ Yıldırım için teklifi!

SON HABERLER

yukarı ok