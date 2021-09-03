Trabzonspor, şampiyonluk için istim üstünde

Rakipleri son güne birçok oyuncu transfer etmekle uğraşırken Hamsik, Gervinho, Bruno Peres ve Dorukhan'ı şipşak 'bağlayan' Trabzonspor forma da erken girdi.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor, şampiyonluk için istim üstünde
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03 Eylül 2021 10:18
Sezona üçte üç yaparak başlayan ve liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor, bu sezon şampiyonluk için istim üstünde. Camianın şampiyonluk hasretini dindirmek için kolları erkenden sıvayan bordo mavililer, ligdeki rakiplerinin son güne sığdırmaya çalıştığı transfer hamlelerinin aksine o defteri çoktan kapatmış durumda. Transferlerin hemen hepsini erkenden bitiren ve 8 Eylül'e kadar bir sol bek kadroya katmayı düşünen bordo mavililerin erken hamlesi takımın formuna da yansıdı.

Avcı: "Hedefimiz belli"

Kadroya Marek Hamsik, Gervinho, Bruno Peres ve Dorukhan gibi yıldızları katan Karadeniz ekibi Avrupa macerası sebebiyle sezonu da erken açtığı için takım formunu oturtmuş durumda. Geçtiğimiz sezonun sonlarına doğru transfer rotasını belirleyip erken davranan bordo mavililer bu anlamda rakiplerinin önüne geçti. Teknik direktör Abdullah Avcı "Başkan'ımız ve yönetim kurulumuz, takıma inanılmaz destek veriyor. Bize de bu sezon şampiyonluk hasretini dindirmek kalıyor" dedi.


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