28 Kasım
Kocaelispor-Gençlerbirliği
20:00
28 Kasım
Amed Sportif-Esenler Erokspor
17:00
28 Kasım
Pendikspor-Manisa FK
20:00
28 Kasım
Mönchengladbach-RB Leipzig
22:30
28 Kasım
Getafe-Elche
23:00
28 Kasım
Como-Sassuolo
22:45
28 Kasım
Metz-Rennes
22:45
28 Kasım
PEC Zwolle-SC Heerenveen
22:00

Trabzonspor, Portekiz'den pilot takım alacak

Trabzonspor, pilot takım olarak kullanılacak bir Portekiz kulübünü satın almak üzere son aşamaya geldi.

calendar 28 Kasım 2025 12:26
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Trabzonspor, Portekiz'den pilot takım alacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Trabzonspor, pilot takım olarak Portekiz'den bir kulübü satın alma görüşmelerinde son aşamaya geldi.
 
Bir şehir takımı alacak bordo-mavililer, burada yabancı bir teknik direktör görevlendirecek ve altyapıdan oyuncular da buraya gönderilecek.
 
Trabzonspor scout ekibinde görev yapan Eren Mert konu hakkında bilgi vererek, "Başkanımızın beni görevlendirdiği Avrupa'da - özellikle de Portekiz'de - bir kulüp satın alma sürecine ilişkin çalışmalarımız olumlu yönde ilerliyor. Yakın zamanda bu konuda önemli gelişmeler yaşanmasını bekliyoruz" bilgisini sundu.
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.