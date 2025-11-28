Trabzonspor, Portekiz'den pilot takım alacak

Trabzonspor , pilot takım olarak Portekiz'den bir kulübü satın alma görüşmelerinde son aşamaya geldi.

Bir şehir takımı alacak bordo-mavililer, burada yabancı bir teknik direktör görevlendirecek ve altyapıdan oyuncular da buraya gönderilecek.

Trabzonspor scout ekibinde görev yapan Eren Mert konu hakkında bilgi vererek, "Başkanımızın beni görevlendirdiği Avrupa'da - özellikle de Portekiz'de - bir kulüp satın alma sürecine ilişkin çalışmalarımız olumlu yönde ilerliyor. Yakın zamanda bu konuda önemli gelişmeler yaşanmasını bekliyoruz" bilgisini sundu.