Trabzonspor, kanat transferi için harekete geçti

Kanat arayışında olan Karadeniz devi, Todor Nedelev'den vazgeçmiyor. Bordo-Mavililer devre arasında transferini bitiremediği Bulgar oyuncu ile temaslara devam ediyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Instagram
Trabzonspor, kanat transferi için harekete geçti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Mayıs 2020 10:17
Gelecek sezon 3 kulvarda mücadele etmesine kesin gözüyle bakılan Trabzonspor, kaliteli ve alternatifli bir kadro kurmanın peşinde.

Karadeniz devi bu doğrultuda etkili olan hücum opsiyonlarını da artırmayı hedefliyor. İyi bir kanat oyuncusuyla kadrosunu güçlendirmeyi amaçlayan Bordo-Mavililer devre arasında gündeme gelen Todor Nedelev'den vazgeçmiyor.

Trabzon'un eli güçlü

Fırtına, Bulgaristan ekibi Botev Plovdiv'de görev yapan 27 yaşındaki oyuncu ile iletişimini koparmamıştı. Taraflar arasındaki temasların devam ettiği öğrenilirken, sezon sonunda resmi görüşmelerin yeniden başlayacağı belirtildi. Bulgar oyuncunun, kulübüyle 1 senelik sözleşmesinin kalması pazarlıklarda Fırtına'nın elini güçlendirecek.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için