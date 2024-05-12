Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de 36. hafta mücadelesinde İstanbulspor'u konuk edecek. Trabzonspor İstanbulspor maçı kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Trabzonspor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Trabzonspor - İstanbulspor maçı canlı izle ekranı...

TRABZONSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI CANLI İZLE



Karagümrük - Galatasaray maçı Bein Sports'tan canlı izlenebilecek.









TRABZONSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Trabzonspor ile İstanbulspor arasındaki müsabakayı hakem Emre Kargın yönetecek. Kargın'ın yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Hüseyin Aylak yapacak. 4. hakem ise Ömer Faruk Gültekin olacak. Mücadele BeIN Sports 4'ten izlenebilecek.



TRABZONSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI KADROSU VE MUHTEMEL 11'LER



Trabzonspor - İstanbulspor maçı kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri şu şekilde;



Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Rayyan Baniya, Denswill, Eren Elmalı, Batista Mendy, Visca, Bardhi, Pepe, Fountas, Onuachu



İstanbulspor: Mücahit, Duhaney, Mehmet Yeşil, Deli, Coly, Ali Yaşar, Sambissa, Vorobjonas, Loshaj, Mamadou, Emir Kaan



Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Hüseyin Türkmen ve Trezeguet ile sarı kart cezalısı olan Berat Özdemir, İstanbulspor'a karşı görev yapamayacak.