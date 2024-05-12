Haber Tarihi: 12 Mayıs 2024 16:36 - Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2024 16:36

Trabzonspor İstanbulspor maçı canlı izle

Trabzonspor - İstanbulspor canlı izle şifresiz Bein Sports izle | Trabzonspor - İstanbulspor maçını Bein sport, Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Matbet, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Şifresiz olarak Bein Sports canlı izlenebilecek olan Trabzonspor - İstanbulspor maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Trabzonspor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Trabzonspor - İstanbulspor maçı canlı izleme detayları

Trabzonspor İstanbulspor maçı canlı izle
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de 36. hafta mücadelesinde İstanbulspor'u konuk edecek. Trabzonspor İstanbulspor maçı kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Trabzonspor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Trabzonspor - İstanbulspor maçı canlı izle ekranı...

TRABZONSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI CANLI İZLE

Karagümrük - Galatasaray maçı Bein Sports'tan canlı izlenebilecek.

 



TRABZONSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor ile İstanbulspor arasındaki müsabakayı hakem Emre Kargın yönetecek. Kargın'ın yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Hüseyin Aylak yapacak. 4. hakem ise Ömer Faruk Gültekin olacak. Mücadele BeIN Sports 4'ten izlenebilecek. 

TRABZONSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI KADROSU VE MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor - İstanbulspor maçı kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri şu şekilde; 

Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Rayyan Baniya, Denswill, Eren Elmalı, Batista Mendy, Visca, Bardhi, Pepe, Fountas, Onuachu

İstanbulspor: Mücahit, Duhaney, Mehmet Yeşil, Deli, Coly, Ali Yaşar, Sambissa, Vorobjonas, Loshaj, Mamadou, Emir Kaan





TRABZONSPOR'DA 3 EKSİK

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Hüseyin Türkmen ve Trezeguet ile sarı kart cezalısı olan Berat Özdemir, İstanbulspor'a karşı görev yapamayacak.

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