Trabzonspor İstanbulspor maçı canlı izle

TRABZONSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI CANLI İZLE
Karagümrük - Galatasaray maçı Bein Sports'tan canlı izlenebilecek.
TRABZONSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Trabzonspor ile İstanbulspor arasındaki müsabakayı hakem Emre Kargın yönetecek. Kargın'ın yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Hüseyin Aylak yapacak. 4. hakem ise Ömer Faruk Gültekin olacak. Mücadele BeIN Sports 4'ten izlenebilecek.
TRABZONSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI KADROSU VE MUHTEMEL 11'LER
Trabzonspor - İstanbulspor maçı kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri şu şekilde;
Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Rayyan Baniya, Denswill, Eren Elmalı, Batista Mendy, Visca, Bardhi, Pepe, Fountas, Onuachu
İstanbulspor: Mücahit, Duhaney, Mehmet Yeşil, Deli, Coly, Ali Yaşar, Sambissa, Vorobjonas, Loshaj, Mamadou, Emir Kaan