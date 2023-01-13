Trabzonspor'da transfer planı belli oldu

Başkan Ahmet Ağaoğlu, asbaşkan Ertuğrul Doğan ve teknik direktör Abdullah Avcı arasında yapılan İstanbul'daki 3'lü zirveden 'yola devam' kararı çıktı. Trabzonspor Yönetimi, hocasının arkasında dururken; transferle ilgili yol haritası çizildi.



5-6 FUTBOLCU YOLCU



Abdullah Avcı, kadrodaki bazı yıldızların performansından memnun olmadığını tekrar dile getirirken, gelecek tekliflerin değerlendirilmesi kararlaştırıldı. Buna göre, değerini bulacak isimlerle yolların ayrılması bekleniyor. 40 milyon Euro'yu geçen net maaş bütçesini, 30 milyon Euro seviyelerine çekmek isteyen bordo-mavililer'de, en az 5-6 oyuncuyla yolların ayrılması planlanıyor.



Eğer iç transferde planlanan operasyon gerçekleştirilir ve bonservis kazancı da sağlanırsa, kadroya takviye gündeme gelecek. Öncelikle sağ kanat bölgesinin güçlendirilmesi düşünülüyor. Edin Visca yeniden sakatlandığı için yerine nokta atışı bir hamle yapılacak. Ayrıca forma şansı bulamayan Emrehan Gedikli, Taha Altıkardeş ve Kerem Şen gibi gençlerin de oynayacakları kulüplere kiralanacağı öğrenildi.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ