Trabzonspor, asist kralı Kurzawa'nın peşinde düştü

Trabzonspor, sol kanat için Gornik ile sözleşmesi biten Rafal Kurzawa'ya teklif götürdü.
Bordo-Mavililer, bonservisi elinde olan 25 yaşındaki Polonyalı futbolcunun 2 milyon lira imza parası istemesi nedeniyle henüz anlaşmaya varılamadığı öğrenildi.
Trabzonspor yönetiminin rakamı 1 milyon euroya düşürmeye çalıştığı belirtildi. Kurzawa geçen sezon 36 lig maçında 2 gol atarken, yaptığı 18 asist ile Avrupa liglerinde en fazla gol pası veren oyuncu olarak dikkat çekti.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Bordo-Mavililer, bonservisi elinde olan 25 yaşındaki Polonyalı futbolcunun 2 milyon lira imza parası istemesi nedeniyle henüz anlaşmaya varılamadığı öğrenildi.
Trabzonspor yönetiminin rakamı 1 milyon euroya düşürmeye çalıştığı belirtildi. Kurzawa geçen sezon 36 lig maçında 2 gol atarken, yaptığı 18 asist ile Avrupa liglerinde en fazla gol pası veren oyuncu olarak dikkat çekti.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın