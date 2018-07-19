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Trabzonspor, asist kralı Kurzawa'nın peşinde düştü

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, sol kanat için listesine asist kralı Kurzawa'yı aldı.

Kaynak: Star
Trabzonspor, asist kralı Kurzawa'nın peşinde düştü
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19 Temmuz 2018 11:19
Trabzonspor, sol kanat için Gornik ile sözleşmesi biten Rafal Kurzawa'ya teklif götürdü.

Bordo-Mavililer, bonservisi elinde olan 25 yaşındaki Polonyalı futbolcunun 2 milyon lira imza parası istemesi nedeniyle henüz anlaşmaya varılamadığı öğrenildi.

Trabzonspor yönetiminin rakamı 1 milyon euroya düşürmeye çalıştığı belirtildi. Kurzawa geçen sezon 36 lig maçında 2 gol atarken, yaptığı 18 asist ile Avrupa liglerinde en fazla gol pası veren oyuncu olarak dikkat çekti.

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