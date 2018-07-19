Trabzonspor, asist kralı Kurzawa'nın peşinde düştü

, sol kanat içinile sözleşmesi bitenteklif götürdü.Bordo-Mavililer, bonservisi elinde olan 25 yaşındaki Polonyalı futbolcunun 2 milyon lira imza parası istemesi nedeniyle henüz anlaşmaya varılamadığı öğrenildi.Trabzonspor yönetiminin rakamı 1 milyon euroya düşürmeye çalıştığı belirtildi. Kurzawa geçen sezon 36 lig maçında 2 gol atarken, yaptığı 18 asist ile Avrupa liglerinde en fazla gol pası veren oyuncu olarak dikkat çekti.