Trabzonspor araya kabusla gidiyor

Şampiyonlar Ligi hedefiyle başladığı sezonda önce Play-Off'ta elenen, ardından UEFA Avrupa Ligi'nde üst tura çıkamayan Trabzonspor, Konferans Ligi'nde devam edecek.



Süper Lig'de ise son 5 haftada 1 galibiyet alabilen Bordo-Mavili takım, 13 haftada 23 puan topladı ve geçtiğimiz sezonki performansının tam 10 puan gerisinde kaldı.



TEK ÇARE ARA



Yusuf, Abdülkadir ve Djaniny gibi yıldızlarından verim alamayan Fırtına'da, sonuçlardan çok oynanan futbol eleştirilirken, tek çare 1.5 aylık Dünya Kupası arası olarak görülüyor.



ESAS SORUN DEPLASMAN



Son 5 haftada 1 galibiyet alabilen Trabzonspor , öne geçtiği Konyaspor ve Ankaragücü maçlarında skoru koruyamayıp, beraberlikle yetindi. Esas sıkıntı ise deplasmanda yaşanıyor. Avrupa'da oynadığı 4 dış saha mücadelesinden 1 puan çıkartabilen Fırtına, ligde 7 deplasmanın 4'ünde puan kaybetti. 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgiyle sahadan ayrıldı.



TRANSFERLER ETKİSİZ KALDI



Trabzonspor, geçen sezon 13. maçlar sonunda 33 puanla zirvedeydi. Şimdi ise aynı periyotta 23 puan toplayabildi. Abdülkadir ve Djaniny gibi şampiyonlukta önemli payı bulunan yıldızlar yokları oynarken, büyük umutlarla yuvaya dönen Yusuf Yazıcı da sınıfta kaldı. Cornelius'un yerine alınan Maxi Gomez ve Umut Bozok beklenen etkiyi gösteremedi. Yeni transferlerden Bardhi ile Gbamin de istikrarsız performans sergiledi.



TARAFTAR TAKIMA KÜSTÜ



Karadeniz temsilcisinde sonuçlardan çok oynanan futbol eleştiri alıyor. Hatta bu nedenle seyirci sayısı da giderek azalıyor. Geçtiğimiz sezon Akyazı Stadı hemen her maçta tıklım tıklım dolarken, bu kez tribünlerin yarısı boş kalıyor. Tek çare ise Dünya Kupası arası olarak görülüyor. Abdullah Avcı'nın 1.5 aylık süreçte takımı toparlaması ve bambaşka bir takım ortaya çıkarması bekleniyor.





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