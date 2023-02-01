Haber Tarihi: 01 Şubat 2023 18:11 - Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2023 18:11

Trabzonspor- Antalyaspor maçı saat kaçta, ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor-Antalyaspor maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Trabzonspor- Antalyaspor maçı bu akşam canlı olarak naken yayınlanacak. Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor ile Antalyaspor kozlarını paylaşacak. Trabzonspor, Akyazı Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak maçta Mete Kalkavan düdük çalacak. Hatayspor'a deplasmanda kaybeden Trabzonspor, Antalyaspor karşısıda galip ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Trabzonspor- Antalyaspor maçı saat kaçta, ne zaman, saat kaçta? TS-Antalyaspor maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Trabzonspor- Antalyaspor maçı saat kaçta, ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor-Antalyaspor maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
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Trabzonspor ile Antalyaspor, 22. hafta maçında kozlarını paylaşacak. Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Trabzonspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR-ANTALYASPOR MAÇI CANLI İZLE - CANLI ANLATIM 


TRABZONSPOR-ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Spor Toto Süper ligin 22. haftasında Trabzonspor ile Antalyaspor arasında oynanacak karşılaşma bu akşam saat 20.00'de başlayacak.
TRABZONSPOR -ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper ligin 22. haftasında Trabzonspor ile Antalyaspor arasında oynanacak müsabakabeIN Sports1 den futbolseverler ile buluşacak.

TRABZONSPOR -ANTALYASPOR MAÇINI KİM YÖNETECEK?

Süper ligin 22. haftasında Trabzonspor ile Antalyaspor arasında oynanacak müsabakayı Mete Kalkavan yönetecek.

Trabzonspor ile Antalyaspor arasında oynanacak maçın muhtemel 11'leri şu şekilde:

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Bardhi, Bakasetas, Yusuf, Umut, Gomez
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Antalyaspor : Leite, Bünyamin, Gerxhaliu, Veysel, Güray, Erdal, Fernando, Nakajima, Doğukan, Sinan, Larsson

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