Trabzonspor- Antalyaspor maçı saat kaçta, ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor-Antalyaspor maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Trabzonspor ile Antalyaspor, 22. hafta maçında kozlarını paylaşacak. Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Trabzonspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?Spor Toto Süper ligin 22. haftasında Trabzonspor ile Antalyaspor arasında oynanacak karşılaşma bu akşam saat 20.00'de başlayacak.Spor Toto Süper ligin 22. haftasında Trabzonspor ile Antalyaspor arasında oynanacak müsabakabeIN Sports1 den futbolseverler ile buluşacak.Süper ligin 22. haftasında Trabzonspor ile Antalyaspor arasında oynanacak müsabakayı Mete Kalkavan yönetecek.Trabzonspor ile Antalyaspor arasında oynanacak maçın muhtemel 11'leri şu şekilde:: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Bardhi, Bakasetas, Yusuf, Umut, Gomez: Leite, Bünyamin, Gerxhaliu, Veysel, Güray, Erdal, Fernando, Nakajima, Doğukan, Sinan, Larsson