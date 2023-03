Togg ön sipariş başvuru nasıl yapılır? 2023 Togg Trumore ön sipariş verme ücreti ve formu

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

2023 Togg Trumore ön sipariş verme ücreti ve formu belli oldu. Türkiye'nin ilk yerli otomobili TOGG T10X, çekiliş yöntemiyle belirlenecek kullanıcılarıyla 2023 yılı boyunca buluşacak. App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden kullanıma sunulan Trumore uygulamasını indiren veya TOGG websitesi üzerinden Tru.ID oluşturan her bir tekil kullanıcı, nakit ya da kredi kartı aracılığıyla cüzdanlarına aktardıkları 60 bin TL ön ödemeyi yaparak, çekiliş sürecine katılmaya hak kazanacak. Peki TOGG Trumore ön sipariş nasıl verilir, ne zaman başlayacak? TOGG ilk teslimat hangi tarihte? İşte soruların yanıtı...Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı Togg T10X, çekiliş yöntemiyle belirlenecek kullanıcılarıyla 2023 yılı boyunca buluşacak. 16-27 Mart tarihleri arasında T10X için togg.com.tr ve Trumore uygulaması üzerinden ön sipariş süreci gerçekleşecek. App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden kullanıma sunulan Trumore uygulamasını indiren veya Togg websitesi üzerinden Tru.ID oluşturan her bir tekil kullanıcı, nakit ya da kredi kartı aracılığıyla cüzdanlarına aktardıkları 60 bin TL ön ödemeyi yaparak, çekiliş sürecine katılmaya hak kazanacak.Çekilişe katılan kullanıcılar, ön ödeme öncesi akıllı cihazlarını modelinden rengine konfigüre edebilecek. 28 Mart'ta noter huzurunda yapılacak dijital çekiliş sistemiyle de ön sipariş sahipleri belirlenecek.TOGG'dan yapılan açıklamaya göre 16-27 Mart'ta Trumore dijital platformu ve Togg web sitesi üzerinden ön siparişleri alınacak olan Togg T10X modelinin fiyatı 953 bin liradan başlayacak.Ön sipariş dönemi sonunda noter huzurunda yapılacak çekilişle, sipariş hakkı kazananlar teslimat önceliğiyle birlikte belirlenecek. Teslimat tarihi belirlenirken seçilen versiyonun yaklaşık teslimat dönemi ile kullanıcının çekiliş sıralamasındaki yeri dikkate alınacak.Ör: Kasım 2023'ten itibaren teslim edilmeye başlanacak olan 953 bin TL'lik V1 standart menzil için ön sipariş geçen bir kullanıcı çekilişte birinci sırada yer alması halinde, (1/12.000), V1 standart menzil seçeneğinin ilk teslimatı bu kullanıcıya yapılacak.Şirket bu sene C segmentindeki tamamen elektrikli SUV modelinden 20 bin adet üretecek.Bu modelin 160 kW güce (218 beygir) sahip arkadan itişli ve 320 kW güce (435 beygir) sahip dört tekerlekten çekişli olmak üzere iki farklı versiyonu olacak. 160 kW'lık versiyon 7.6 saniyede 0'dan 100 km/s hıza, 320 kW güç üreten versiyon ise 4.8 saniyede 0'dan 100 km/s hıza çıkabilecek. Otomobilin daha az güce sahip versiyonu tam şarj ile 300 kilometre civarında, güçlü versiyonu ise 500 kilometre civarında bir menzile sahip olacak. Togg C-SUV hızlı şarj desteği sayesinde, hızlı şarjı destekleyen istasyonlarda 25 dakikada bataryalarını yüzde 80 doldurabilecek.Trumore ile entegre çalışan bu akıllı yaşam platformuyla günlük yaşamınızı kolaylaştırır. Akıllı ev ve şehir sistemleri ile size özel, yapay zeka destekli, gelişmiş bir bağlantı kurabilirsiniz. Üçüncü yaşam alanınız olan T10X üzerinden, ev ve iş gibi diğer yaşam alanlarınızı yönetebilirsiniz.T10X'in multimedya sisteminde yer alan Tru.Store Uygulama Mağazası ile gün içinde ihtiyacınız olacak uygulamaları akıllı cihazınıza yükleyebilirsiniz.Akıllı yaşam ekosistemindeki yol arkadaşınız Trumore Dijital Asistan, size işlemlerinizi sesli komut ile yapma imkânı sunar. Size özel öneriler yapan, yaşam tarzınızı ve hareketlerinizi öğrenen bu yapay zekâ destekli asistan, günlük hayatınızı kolaylaştırmak için çalışır.Trumore Gez uygulaması, gerçek zamanlı navigasyon özelliklerini ve iş ortakları tarafından sağlanan mobilite hizmetlerini birbirine entegre ederek T10X için benzersiz bir deneyim hazırlar.T10X sahip olduğu teknoloji ile internete bağlıdır. Bu yüksek hızlı veri kullanımı, size nerede olursanız olun sürekli çevrimiçi olma imkânı sunar.Trumore uygulamasında yer alan E-Cüzdan ve Dijital Varlık Cüzdanı ile Togg ekosistemindeki tüm finansal işlemleriniz elinizin altındadır. AVAX alt yapısını kullanan bu fonksiyonlar ile şarj ödemelerinizi, rezervasyonlarınızı ve NFT işlemlerinizi kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.T10X'inizi bir mobil sanat galerisine dönüştüren bu uygulama ile dünyaca ünlü dijital sanatçıların eserlerini kolayca bulabilirsiniz. T10X'inizi kişiselleştirme imkanı veren mobil galeri; sizi dijital dünyanın kapılarının ardında, kişiselleştirilmiş ve öncelikli bir yolculuğa çıkarır.