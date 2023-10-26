TMCB faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Ekim 2023

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ekim ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun yayımladığı takvim sonrasında, Ekim ayı faiz kararının açıklanacağı tarih belli oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Mehmet Şimşek başkanlığında ne zaman toplanacak, faiz kararı ayın kaçında açıklanacak. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
MERKEZ BANKASI EKİM AYI FAİZ KARARI 2023 NE ZAMAN AÇIKLANACAK? TOPLANTI TARİHİ!
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararını yarın açıklayacak. Banka, bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 30 seviyesine yükseltmişti. Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 500 baz puan artırım yönünde gerçekleşti.
2023 EKİM TCMB TOPLANTISI NE ZAMAN?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında yarın toplanacak. Aynı gün saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 500 baz puan artırılarak yüzde 25,00'ten yüzde 30'a yükseltilmişti. MERKEZ BANKASI FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 500 baz puan artırım yönünde gerçekleşti. Anket sonuçlarına göre, 250 ila 500 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 32,50 ile yüzde 35,00 arasına yer aldı.
Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 40,00 oldu. MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TARİHLERİ 2023
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Para Politikası Kurulu Toplantı Kararı
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