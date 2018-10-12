Tibor Pleiss: 'İnanılmaz bir his'

İşte Tibor Pleiss'ın açıklamaları;



Çok derin bir benchimiz var ve bu çok önemli. Her zaman yardım edecek birileri var ve sezon boyunca bu çok önemli olacak. Bugün çok iyi paslaştık, her zaman boştaki adamı gördük ve şutlarımızı kullandık. Burada kolay bir rakip yok ve biz de ilk çeyrekte çok zorlandı. Avrupa'nın en iyi ligindeyiz ve önümüzde de zorlu maçlar var."

, THY EuroLeague'in ilk haftasında Bayern Münih'i deplasmanda 90-71 mağlup ettikleri mücadeleyi değerlendirdi."Harikaydı. EuroLeague'de yeni sezona çok iyi başladık ve gerçekten mutluyuz. Birlikte harika oynadık ve böyle devam etmesini istiyoruz. Tüm şutlarımın basket olması inanılmaz bir his.