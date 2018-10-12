  •  
    İspanya'dan teklif geldi, Fatih Terim kararı verdi!
  •  
    ..Ve Arda Turan'a SERT: "Kadınlara yürüyerek..."
  •  
    Transferde flaş iddia; "Fena şekilde aldattılar"
  •  
    Türkiye'de oynamıştı! 32 yaşında vefat etti!..
  •  
    Beşiktaş'ta sakatlık için açıklama: "YIRTIK VAR"

Tibor Pleiss: "İnanılmaz bir his"

THY EuroLeague'in ilk haftasında Bayern Münih'i deplasmanda 90-71 mağlup eden Anadolu Efes'te Tibor Pleiss, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com
Tibor Pleiss: 'İnanılmaz bir his'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Ekim 2018 00:31
Anadolu Efes'in yıldız oyuncusu Tibor Pleiss, THY EuroLeague'in ilk haftasında Bayern Münih'i deplasmanda 90-71 mağlup ettikleri mücadeleyi değerlendirdi.

İşte Tibor Pleiss'ın açıklamaları;

"Harikaydı. EuroLeague'de yeni sezona çok iyi başladık ve gerçekten mutluyuz. Birlikte harika oynadık ve böyle devam etmesini istiyoruz. Tüm şutlarımın basket olması inanılmaz bir his.

"KOLAY MAÇ YOK"

Çok derin bir benchimiz var ve bu çok önemli. Her zaman yardım edecek birileri var ve sezon boyunca bu çok önemli olacak. Bugün çok iyi paslaştık, her zaman boştaki adamı gördük ve şutlarımızı kullandık. Burada kolay bir rakip yok ve biz de ilk çeyrekte çok zorlandı. Avrupa'nın en iyi ligindeyiz ve önümüzde de zorlu maçlar var."
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için