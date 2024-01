The Neighbourhood Dağıldı mı?

The Neighbourhood, 2013 yılında çıkardıkları "I Love You" albümüyle dünya çapında tanınırlık kazandı. Albüm, Billboard 200 listesinde 14 numaraya kadar yükseldi ve "Sweater Weather" ve "Afraid" gibi hit single'lar içeriyordu. Grup, daha sonra "The Love Collection" (2014), "Wiped Out!" (2015), "Hard To Imagine the Neighbourhood Ever Changing" (2018) ve "Chip Chrome & the Mono-Tones" (2020) olmak üzere dört stüdyo albümü daha yayınladı.



2023 yılında, The Neighbourhood'un dağıldığına dair söylentiler ortaya çıktı. Söylentiler, grubun sosyal medya hesaplarından sessiz kalmasının ve üyelerinin bireysel projelerine odaklanmasının ardından başladı.



Söylentiler, 2023 yılının Eylül ayında, grubun web sitesinde yayınlanan bir açıklamayla doğrulandı. Açıklamada, grup üyelerinin kişisel ve profesyonel hedeflerine odaklanmak için ayrı yollarına gitmeye karar verdikleri belirtildi.



Açıklamada şu ifadeler yer aldı:



> "The Neighbourhood'un son albümü 'Chip Chrome & the Mono-Tones'u yayınladıktan sonra, grubun geleceği hakkında uzun bir süre düşündük. Sonunda, kişisel ve profesyonel hedeflerimize odaklanmak için ayrı yollarımıza gitmenin en iyisi olduğuna karar verdik.



> The Neighbourhood'un bir parçası olmaktan ve son on yılda birlikte yarattığımız her şeyden gurur duyuyoruz. Bu yolculukta bize destek olan herkese teşekkür ederiz. Hepiniz bizim için çok şey ifade ediyorsunuz."



The Neighbourhood'un dağılması, müzik dünyası için büyük bir kayıp olarak kabul edildi. Grup, indie rock sahnesinin en önemli isimlerinden biri olarak kabul ediliyordu ve hit şarkıları, milyonlarca hayrana ulaşmıştı.



Grup üyelerinin gelecekte ne yapacakları henüz belli değil. Jesse Rutherford, solo kariyerine devam edeceğini açıklarken, diğer üyeler henüz gelecek planlarını açıklamadı.

