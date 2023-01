The Last of Us Dizisi ilk bölümü izle; Blu TV'de yayınlandı!

Pedro Pascal ve Bella Ramsey'in başrolde olduğu dizi toplamda 8 bölümden oluşuyor. Dizi Blu TV platformunda Türkçe alt yazılı olarak erişime açıldı.



The Last of Us dizisinin konusu nedır?



The Last of Us'ta hayatta tek başına kalan Joel ve 14 yaşında bir kız olan Ellie'nin hikayesi konu ediniliyor. Ellie, tüm insanlığı yok eden salgının tek çaresidir ve Joel, Ellie'yi sağ salim bilim insanlarına teslim etmelidir. Ama bilim insanlarının elinde Ellie'nin sağ kalıp kalmayacağı belli değildir. Joel, insanlığı kurtarmaktansa Ellie'yi kurtarmayı tercih edecektir.



Özellikle oyun dünyasını yıkıp geçmesinden sonra dizi uyarlaması merakla beklenen The Last of Us sonunda ekranlara geldi. Oyun dünyasından sonra izleyicileri de etkisi altına alan The Last of Us BluTV de yayınlanıyor. İşte dizinin hayranlarını uykusuz bırakan bu uyarlama dizinin merak edilen tüm detayları haberimizde!Playstation platformunun en beğenilen oyun serileri arasında yer alan The Last of US sonunda yayınlandı. BluTV platformunda yayınlanmaya başlayan The Last of Us dizisinin ilk bölümü erişime açıldı. Kanada'da çekilen,Abonelik için sadece adınız, soyadınız ve e-posta adresiniz ve bir de tabii ki şifre gerekli. Bu adımları atladıktan sonra ise karşınıza ödeme için kredi kartı bilgilerinin istendiği ekran gelecek. Buradan ad, soyad, kartın geçerlilik tarihi, kart numarası ve kartgın güvenlik kodunu girdikten sonra devam butonuna basıyorsunuz. Abonelik işlemleriniz tamam. İlk kez abone olanlara bir haftalık ücretsiz kullanım hakkı sunuluyor. Bu kullanım hakkını Blu TV nedir, Blu Tv kaç para, Blu TV abonelik nasıl, Blu TV ne kadar, Blu TV paralı mı? Blu TV ücret ne kadar, Blu TV aylık abonelik fiyatı dolduktan sonra aboneliğinizi iptal edebilirsiniz. Bunun için "Hesabım" sayfasına giderek, "İptal Et" butonunu tıklamanız yeterlidir. Blutv'de yerli, yabancı film, dizi ve belgesel bulabilirsiniz. Her ay minimum 100 adet yerli film, sinema ve diziye ulaşmak mümkün.BluTV aylık üyelik ücreti; kredi/banka kartı kullanılarak yapılan ödemelerde 69,90 TL'dir. BluTV yıllık üyelik ücreti; kredi/banka kartına ücreti 478,80 TL'dir. Dilerseniz, kredi kartınız ile 39,90 TL*12 taksit yapabilirsiniz (yıllık üyeliklerde 7 gün ücretsiz deneme hakkı bulunmaktadır).