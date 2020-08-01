TFF'ye çağrı; '22 takımla oynansın, Adana Demirspor da çıksın'

Süper Lig'de küme düşmenin kaldırılmasının ardından yeni sezonun 21 takımla oynanmasına karar verilirken, TFF 1. Lig ekipleri harekete geçti ve Adana Demirspor'un, Süper Lig'e çıkması için çağrıda bulundu.



"ADANA DEMİRSPOR VE MANİSA FK..."



Play-Off finalinde Fatih Karagümrük'e penaltılarda kaybeden Adana Demirspor'un Süper Lig'e çıkması gerektiğini dile getiren 1. Lig kulüpleri, yeni sezonda Süper Lig'in 22 takımla oynanmasının daha doğru olduğunu belirttiler. Ayrıca TFF 1. Lig'e yükselme şansını Play-Off'ta kaybeden Manisa FK'nın da 1. Lig'e çıkması gerektiğini savundular.



İLK AÇIKLAMA İSTANBULSPOR'DAN



Konuyla ilgili olarak ilk açıklamayı yapan İstanbulspor, "21 takımla oynanması planlanan Süper Lig'in bu sezon TFF 1.Lig Play-Off finali oynayan Adana Demirspor ile 22 takıma yükseltilmesini, TFF 2.Lig Play-Off finali oynayan Manisa Futbol Kulübünün ise TFF 1.Lig'e yükseltilmesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.



BOLUSPOR'DAN DESTEK

"1. LİG'İN ORTAK KARARI"



Boluspor Kulübü'nden yapılan açıklamada ise "TFF 1. Lig Kulüpler Birliği olarak alınan ortak karar neticesinde; '21 takımla oynanması planlanan Süper Lig'in bu sezon TFF 1.Lig Play-Off finali oynayan Adana Demirspor ile 22 takıma yükseltilmesi' düşücesinde hemfikir olunmuştur." denildi.



BURSASPOR VE AKHİSAR BAŞVURDU

ADANA DEMİRSPOR DA SALI GÜNÜ...



Öte yandan 1. Lig takımlarından Bursaspor ve Akhisarspor da harekete geçti. Play-Off'larda mücadele eden iki ekip, Süper Lig'e yükselmek için TFF'ye başvuruda bulundu. Play-Off finalini kaybeden Adana Demirspor da salı günü TFF'ye müracaat edecek.



BURSASPOR: "CAS'A KADAR GİDERİZ"



Bursaspor Başkanı Mesut Mestan, Tahkim'e yaptıkları itirazın ardından "Koronavirüs süreci nedeniyle küme düşme kaldırılıyorsa, Süper Lig'e alınması gereken takım sayısı 3 değil 6'dır. Çünkü Play-Off oynayan takımlar da üst ligi hak etmektedir. Hukuk kurulumuz, vakit kaybetmeden hemen başvuruyu gerçekleştirdi. Tahkim Kurulu'ndan hakkımız olan kararın çıkmaması halinde Anayasa Mahkemesi'ne de CAS'a da gideceğiz. Bursaspor'un yeri Süper Lig'dir." diye konuştu.



TFF, BAYRAM SONRASI GÖRÜŞECEK



1. Lig takımlarının bu açıklamalarının ve başvurularının ardından Türkiye Futbol Federasyonu, Kurban Bayramı'nda yapacağı ilk toplantıda konuyu görüşecek. TFF Başkanı Nihat Özdemir'in toplantısı sonrası konuyla ilgili olarak kamuoyuna yönelik açıklama yaparak bilgi vermesi bekleniyor.



