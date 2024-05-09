Tekirdağ'da yarın okullar tatil mi? Son dakika 9-10 Mayıs 2024

İstanbul Eyüpsultan'da bir lise müdürünün öğrencisi tarafından vurularak öldürülmesi, eğitim camiasında büyük yankı uyandırdı. Olayın ardından bir araya gelen eğitim sendikaları, "eğitimde şiddete hayır" diyerek 10 Mayıs Cuma günü grev kararı aldı. Peki 10 Mayıs Cuma günü grev nedeniyle okullar tatil mi? Cuma günü öğretmenler iş mi bırakıyor, okul var mı, 10 Mayıs öğretmenler grevde mi?

Aralık 2023'te disiplin suçu nedeniyle okuldan uzaklaştırılan 17 yaşındaki Iraklı öğrenci Y.K., okula gelerek Lise Müdürü İbrahim Okutan'ı silahla vurarak öldürdü. Yaşanan bu elim olayın ardından eğitim sendikaları harekete geçti. Eğitim Bir-Sen, Türk Eğitim Sen, Eğitim-İş gibi birçok sendika 10 Mayıs Cuma günü grev yapacaklarını duyurdu. Bazı sendikalar Milli Eğitim Bakanlığı ve il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine yürüyüş düzenleme kararı alırken, bazı sendikalar da TBMM önünde basın açıklaması yapacak.

10 Mayıs Cuma günü ülke genelinde okulların tatil olup olmayacağı ise henüz netlik kazanmadı. Sendikaların açıklamalarına göre ülke genelinde 1 günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirilecek. Okullarda öğrencilere duyuru yapılması beklenirken, bazı öğretmenlerin okullarda kalarak idari görevlerini yerine getirmesi öngörülüyor. Ancak doğrudan yoklama alınmaması ve okulun tatil olması gibi bir durumun gerçekleşmesi ise beklenmiyor.

Resmi kanallar aracılığı ile sendikalar katılım duyurusu yaptı. Hangi sendikalar iş bırakıyor sorusu da böylelikle yanıtını buldu. 9 Mayıs ve 10 Mayıs'ta yapılacak öğretmen grevine katılım sağlayacak sendikalar şöyle;

Eğitim İş

Türk Eğitim Sen

Eğitim Sen

Eğitim Gücü Sen

Hürriyetçi Eğitim Sen

Anadolu Eğitim Sen

TÖB Sen

Eğitim Bir Sen