Haber Tarihi: 09 Mayıs 2024 16:54 - Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2024 16:54

Tekirdağ'da yarın okullar tatil mi? Son dakika 9-10 Mayıs 2024

İstanbul'da bir okul müdürünün öğrencisi tarafından silahla vurularak öldürülmesi, eğitim camiasında büyük tepkiye yol açtı. Olayın ardından birçok sendika, eğitimde şiddeti protesto etmek amacıyla 10 Mayıs Cuma günü iş bırakma eylemi yapacaklarını duyurdu. Peki, Tekirdağ'da yarın okullar tatil mi?

Tekirdağ'da yarın okullar tatil mi? Son dakika 9-10 Mayıs 2024
Abone Ol
İstanbul Eyüpsultan'da bir lise müdürünün öğrencisi tarafından vurularak öldürülmesi, eğitim camiasında büyük yankı uyandırdı. Olayın ardından bir araya gelen eğitim sendikaları, "eğitimde şiddete hayır" diyerek 10 Mayıs Cuma günü grev kararı aldı. Peki 10 Mayıs Cuma günü grev nedeniyle okullar tatil mi? Cuma günü öğretmenler iş mi bırakıyor, okul var mı, 10 Mayıs öğretmenler grevde mi?

Eğitim Sendikaları 10 Mayıs'ta Greve Çıkıyor

Aralık 2023'te disiplin suçu nedeniyle okuldan uzaklaştırılan 17 yaşındaki Iraklı öğrenci Y.K., okula gelerek Lise Müdürü İbrahim Okutan'ı silahla vurarak öldürdü. Yaşanan bu elim olayın ardından eğitim sendikaları harekete geçti. Eğitim Bir-Sen, Türk Eğitim Sen, Eğitim-İş gibi birçok sendika 10 Mayıs Cuma günü grev yapacaklarını duyurdu. Bazı sendikalar Milli Eğitim Bakanlığı ve il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine yürüyüş düzenleme kararı alırken, bazı sendikalar da TBMM önünde basın açıklaması yapacak.

10 Mayıs Cuma Okullar Tatil Mi?

10 Mayıs Cuma günü ülke genelinde okulların tatil olup olmayacağı ise henüz netlik kazanmadı. Sendikaların açıklamalarına göre ülke genelinde 1 günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirilecek. Okullarda öğrencilere duyuru yapılması beklenirken, bazı öğretmenlerin okullarda kalarak idari görevlerini yerine getirmesi öngörülüyor. Ancak doğrudan yoklama alınmaması ve okulun tatil olması gibi bir durumun gerçekleşmesi ise beklenmiyor.

Hangi Sendikalar İş Bırakıyor?

Resmi kanallar aracılığı ile sendikalar katılım duyurusu yaptı. Hangi sendikalar iş bırakıyor sorusu da böylelikle yanıtını buldu. 9 Mayıs ve 10 Mayıs'ta yapılacak öğretmen grevine katılım sağlayacak sendikalar şöyle;

Eğitim İş
Türk Eğitim Sen
Eğitim Sen
Eğitim Gücü Sen
Hürriyetçi Eğitim Sen
Anadolu Eğitim Sen
TÖB Sen
Eğitim Bir Sen

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

EUROVİSİON 2024 CANLI İZLE | Eurovision yarı final ne zaman, saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? Gündem EUROVİSİON 2024 CANLI İZLE | Eurovision yarı final ne zaman, saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?
İsmet Taşdemir: 'Lig hiç bu kadar keyifli olmamıştı'' Spor Toto 1. Lig İsmet Taşdemir: "Lig hiç bu kadar keyifli olmamıştı''
Tekirdağ'da yarın okullar tatil mi? Son dakika 9-10 Mayıs 2024 Gündem Tekirdağ'da yarın okullar tatil mi? Son dakika 9-10 Mayıs 2024
Bayern Münih: 'Gelecek yıl kazanacağız' Bayern Münih Bayern Münih: "Gelecek yıl kazanacağız"
PFDK sevkleri belli oldu Beşiktaş PFDK sevkleri belli oldu
Arsenal'den Wojciech Szczesny hamlesi! Juventus Arsenal'den Wojciech Szczesny hamlesi!
Sivasspor Kulübü 57 yaşında Sivasspor Sivasspor Kulübü 57 yaşında
Joao Felix için 60 milyon euro'luk çıkmaz! Atletico Madrid Joao Felix için 60 milyon euro'luk çıkmaz!
Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak'tan Beşiktaş Kulübüne ziyaret Yelken Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak'tan Beşiktaş Kulübüne ziyaret
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Edin Dzeko neden antrenmana çıkmadı?
2
Tuchel: "Kural ihlali yapıldı!"
3
Arda Güler için madalya tehlikesi!
4
Galatasaray'da yabancı operasyonu
5
Wilfried Zaha için ayrılık görüşmesi!
6
Tolunay Kafkas: "Galatasaray sıkıntılı olabilir!"
7
Okan Buruk'tan transfere onay!

SON HABERLER

yukarı ok