Haber Tarihi: 03 Kasım 2024 17:36 - Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2024 17:36

Tek Maç Satın Alma Fiyatı 2024: Trabzonspor-Fenerbahçe | Bein Sports, Bein Connect, TOD Tv, Digiturk Tek Maç Satın Al

Trabzonspor-Fenerbahçe tek maç satın alma özelliğinin olup olmadığı taraftalar tarafından merak ediliyor. Sadece derbi özelinde tek maç satın al özelliği ile futbol severler Trabzonspor-Fenerbahçe derbisini beIN Sports 1 kanalı üzerinden seyredebilecek. beIN Medya'ya ait TOD TV aracılığıyla beIN sports tek maç satın alma işlemi uygulanabilir. Peki, Trabzonspor-Fenerbahçe tek maç satın alma var mı, ne kadar, kaç TL? İşte Bein Sports, Bein Connect, TOD Tv tek maç satın alma ekranı

Tek Maç Satın Alma Fiyatı 2024: Trabzonspor-Fenerbahçe | Bein Sports, Bein Connect, TOD Tv, Digiturk Tek Maç Satın Al
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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor-Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. İki dev takım da bu mücadeleden galibiyetle ayrılmayı amaçlıyor. Dev mücadeleye dair son hazırlıklar yapıldı ve artık maçın başlayacağı an bekleniyor. Trabzonspor-Fenerbahçe maçına dair tüm detaylar ve dev mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...

TEK MAÇ SATIN AL 2024: TRABZONSPOR - FENERBAHÇE DERBİSİ

Tek maç satın al özelliği ile derbi istenilen yerden takip edilebiliyor. Son yarım saat kala bile bu özellik satın alınabiliyor. Digiturk bünyesindeki TOD TV paketlerinden sadece tek maç özelindeki bu satın alım işlemiyle dilediğiniz yerde Trabzonspor-Fenerbahçe maçını izleyebilirsiniz... Peki GTrabzonspor-Fenerbahçe beIN Sports tek maç satın alma nasıl yapılır? Adım adım bu süreci anlattık. İşte 2024 tek maç satın al fiyatları...


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Tek maç satın alma işlemi telefon numarasıyla ulaşılarak ya da online işlemler üzerinden halledilebilir.  beIN Sports'ta yayınlanan maçları takip edebilmek adına aşağıda aktarılan satın alma opsiyonlarından faydalanabilirsiniz. 

Süper Lig'teki maçları TOD Paketleri ile internetten tek maç alarak hemen izleyebilir veya İzle Öde seçeneği ile TV üzerinden dilediğiniz tek maçı satın alabilirsiniz.

TRABZONSPOR - FENERBAHÇE TEK MAÇ SATIN ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

1) Digiturk sitsinden Online İşlemler'ı tıklayın.

2) 0 212 473 73 73 numaralı DIGITURK Müşteri Hizmetleri'ni arayın ve sesli yanıt sistemini takip ederek siparişinizi verin.

2024 TRABZONSPOR - FENERBAHÇE TEK MAÇ SATIN ALMA FİYATLARI

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray arasında oynanan derbi maçı fiyatı: 99 TL

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve diğer Spor Kulüpleri arasında oynanan maç fiyatları: 77 TL

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray dışında yer alan tüm takımlar arasında oynanan tüm maç fiyatları: 37 TL

Fiyatlar maç başına olup, fiyatlara KDV dahildir. Not: Günün maçını izlemek istiyorsanız, maçın başlama saatinden 30 dakika öncesine kadar beIN Sports paketlerinden birine üye olmak veya maç siparişinizi vermelisiniz.
 
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