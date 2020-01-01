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Tatum ve Brown nasıl bu kadar hızlı geliştiler? Stevens anlattı!

Boston Celtics koçu Brad Stevens, takımın yıldızları Jayson Tatum ve Jaylen Brown'un hızlı gelişiminin arkasındaki nedeni açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Boston Celtics koçu Brad Stevens, takımın yıldızları Jayson Tatum ve Jaylen Brown'un hızlı gelişiminin arkasındaki nedeni açıkladı.

Celtics, kısa süre önce Tatum'a 195 milyon dolarlık bir maksimum sözleşme vermişti. Bu imza, takımın Tatum'ın önümüzdeki sezonlarda takımı önden yönetmesini istediğinin doğrudan bir göstergesi olmuştu.

Tatum, lige girdiğinden beri her sezon oyununu geliştirmiş ve ligdeki en iyi genç oyunculardan biri olduğunu kanıtlamıştı.

Stevens, "Ryan ve Goodman" podcast'inde Tatum'un gelişiminden şu şekilde bahsetti:

"Jayson ve Jaylen'ın bulunduğu o iki yüksek Draft haklarına sahip olduğumuz için gerçekten şanslı olduğumuzu düşünüyorum. En başından itibaren gerçekten rekabetçi olan bir takıma katıldılar. Ve onlardan büyük roller oynamaları ve kazanmaya değer katmaları istendi, bu da zordur.

O kadar yüksekten Draft edildiğinizde, genellikle yapılanma sürecinde bulunan bir takıma gitmiş olursunuz. Bence gelişimlerinin büyük bir kısmı, beraberinde oynamak zorunda oldukları sorumluluklardan geliyor.

Buraya alındığınızda ve halihazırda Celtics geleneğine ve tarihine sahip olduğunuzda, buradaki beklenti, iyi bir takıma dahil olmanın yanı sıra rekabetçi bir durumdur. Bana kalırsa onların oyununa eklenen şey buydu ve zaten çok sıkı çalışan adamlardı da. Gerçekten kovalayan adamlar ve harika rekabetçiler. Takım oyuncuları."


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