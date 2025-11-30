Tarık Biberovic: 'Taraftarımız inanılmaz'

Türkiye'nin İsviçre galibiyeti sonrasında milli basketbolcumuz Tarık Biberovic açıklamalarda bulundu.
Milli oyuncu Tarık Biberovic, 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde ilk pencere maçlarını 2'de 2 ile tamamladıkları için mutlu olduğunu dile getirdi.
"TARAFTARIMIZ İNANILMAZ"
Salonu dolduran Türk taraftarlar hakkında da görüşlerini paylaşan 24 yaşındaki basketbolcu, "Taraftarımız Avrupa'nın her yerinde. İnanılmazlar. Bize mükemmel bir atmosfer oluşturdular. Onlara teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.
