Talisca'nın İstanbul'a geliş tarihi belli oldu

Fenerbahçe'de Anderson Talisca transferi konusunda hiçbir pürüz kalmadı. Brezilyalı oyuncunun gelecek hafta İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; Imago
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Talisca'nın İstanbul'a geliş tarihi belli oldu
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17 Ocak 2025 08:55
Fenerbahçe, uzun süredir transferini sonlandırmaya çalıştığı Anderson Talisca'ya kavuşuyor.

Türkiye Gazetesi'nden Emin Uluç'un haberine göre; Sambacı ve Al Nassr'la her konuda anlaşan sarı lacivertliler, Talisca'nın menajeri ve Arap ekibi arasındaki pürüzlerin de giderilmesiyle rahata erdi.

GELİŞ TARİHİ BELLİ OLDU

Öte yandan habere göre; 30 yaşındaki Brezilyalı on numara gelecek hafta İstanbul'a gelerek kendisini Fenerbahçeli yapan sözleşmeye imzasını atacak.

Al Nassr Teknik Direktörü Stefano Pioli, transfer görüşmeleri sebebiyle Anderson Talisca'yı 4 maçtır kadroya almıyor.



 
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