Taffarel, Liverpool'un kaleci antrenörü oldu!

İngiltere Premier Lig devi Liverpool, kaleci antrenörünü resmen açıkladı.



Kırmızılar, kaleci antrenörlüğü görevine Claudio Taffarel'in getirildiğini duyurdu.



Liverpool'dan yapılan açıklamada Taffarel'in aynı zamanda Brezilya Milli Takımı'nda da kaleci antrenörlüğüne devam edeceği belirtildi.



KLOPP: "TAFFAREL GÜZEL BİR KATKI"



Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, kulübün sitesine yaptığı açıklamada, "Birçok pozisyonda elde edebileceğimiz futbolcuların ve ekibin en iyisine sahibiz. Kalecilikte kendi felsefemizi oluşturmak istiyoruz. Dünyanın en iyi iki kalecisi Brezilyalı ve bu yüzden Taffarel'i kadromuza kattık. Gerçekten güzel bir katkı oldu. Dünya futbolunda var olan bir kaleci okulu olmak istiyoruz ve bu yüzden Taffarel'in gelmesi çok iyi oldu." ifadelerini kullandı.





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