Survivor Seda Ocak Kimdir? Eşi, Instagram Hesabı, Boyu

Survivor Seda Ocak kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Survivor All Star 2024 kadrosunda yer alan Seda Ocak kimdir, nerelidir vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Spor dünyasının yakından tandığı bir isim olan Seda Ocak evli mi, eşi kimdir, çocuğu var mı? İşte tüm detaylar....



SEDA OCAK KİMDİR?



Survivor Seda Ocak, 17 Ağustos 1985 tarihinde Bursa'da doğan ve uzun yıllar 100 mt engelli koşucu olarak spor dünyasında yer alan bir isimdir. Üniversite eğitimini Anaokulu Öğretmenliği ve Spor Bilimleri Bölümü olmak üzere iki bölümde tamamlayan Seda Ocak, spor kariyerine atletizm Antrenörü olarak devam etmiştir.

Profesyonel spor kariyerini bıraktıktan sonra Seda Ocak, çocuk sahibi olduktan sonra bile spor dünyasında aktif olarak yer almayı sürdürmüştür. Aynı zamanda 2014 yılında TV8 ekranlarında yayınlanan Ninja Warrior Türkiye yarışma programına katılan Seda Ocak, yarışmanın ilk turunda yer alsa da elenmiştir.

Survivor'a olan katılımıyla da dikkat çeken Seda Ocak, 2019 yılında Survivor Türkiye – Yunanistan yarışmasında mücadele etmiştir.



SEDA OCAK'IN BOYU





SEDA OCAK EVLİ Mİ?



Evli ve iki çocuk annesi olan Seda Ocak'ın eşi ise Yasin Ocak'tır.



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SEDA OCAK INSTAGRAM HESABI Seda Ocak, 54 kilo ağırlığında ve 1,72 boyundadır.Evli ve iki çocuk annesi olan Seda Ocak'ın eşi ise Yasin Ocak'tır.

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