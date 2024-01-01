Survivor Doğukan Manço kimdir?

Survivor All Star 2024 kadrosunda yer alan Doğukan Manço kimdir, kaç yaşında nerelidir vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Spor dünyasının yakından tanıdığı bir isim olan Doğukan Manço evli mi, eşi kimdir, çocuğu var mı? İşte tüm detaylar....



SURVİVOR DOĞUKAN MANÇO KİMDİR?



Doğukan Manço, 1981 yılında Belçika'nın Liege kentinde dünyaya geldi. Babası Barış Manço, annesi Lale Manço'dur. Çocuk yaşlarda müzikle ilgilenmeye başlayan Doğukan Manço, özel piyano ve gitar dersleri aldı. Ortaöğrenimine Galatasaray Lisesi'nde başladı ve derslerinden dolayı son dönemini Bahariye Lisesi'nde tamamladı. 1997'de Marmara Radyo Televizyon Gazetecilik Anadolu Teknik Lisesi'ne geçti.



Babasının 1999'da ölümünden sonra ABD'ye giderek lisans eğitimini Şehir ve Bölge Planlama alanında sürdürdü. ABD'de yaşadığı dönemde Türkçe yayın yapan Florida Türk Radyosu'nda "Biçilmiş Kaftan" adlı bir program yaptı. 2008'de Türkiye'ye döndü ve Radyo Klas'ta "Biçilmiş Kaftan" adlı programı yapmaya devam etti.



Doğukan Manço, çocukluğundan itibaren motor sporlarıyla ilgilenerek drift pilotu oldu. Aynı zamanda müzikle de ilgilenen Manço, profesyonel olarak DJ'lik yapmaya başladı. 2012'de Manço Prodüksiyon adlı bir yapım şirketi kurdu.



2013 yılında Star TV'de yayınlanan Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışmasının 3. sezonunda yarışmacı olarak yer aldı ve ikinci oldu. Ardından Survivor All Star kadrosuna dahil edildi ve "Ünlüler" takımında yer aldı. 2015'te 124 gün boyunca Survivor adasında kaldı.



Doğukan Manço, ayrıca motor sporlarına olan ilgisini sürdürerek drift yarışlarına katıldı. 2016'da "46" adını verdiği arabasıyla yarışlara geri döndü.



Müzik kariyerinde de başarılı olan Manço, popüler şarkılardan bazılarını yeniden yorumladı. 2014 yılında "Sakin Ol" adlı parça, en çok dinlenenler arasında yer aldı.



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DOĞUKAN MANÇO EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?



Doğukan Manço, 7 eylül 2012 tarihinde Moda'daki Barış Manço Müzesi'nde, aile arasında yapılan törende 6 yıldır birlikte olduğu Tuğba Macit'le evlendi. 2015 yılında da evlendiği Tuğba Manço ile anlaşmalı olarak boşandı.



DOĞUKAN MANÇO INSTAGRAM HESABI





Ayrıca, Instagram hesabını aktif olarak kullanan Doğukan Manço, sosyal medya üzerinden hayranlarıyla paylaşımlarda bulunmaktadır. Doğukan Manço'in Instagram hesabı (@dogukanmanco)'tır.











