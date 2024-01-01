Haber Tarihi: 01 Ocak 2024 15:57 - Güncelleme Tarihi: 01 Ocak 2024 15:57

Survivor Berna Canbeldek kimdir?

Survivor Berna Canbeldek, 2024 Survivor All Star kadrosunda yer aldı. Dansçı olan Berna Canbeldek kimdir, nerelidir, sevgilisi kimdir? Berna Canbeldek evli mi, çocuğu var mı? İşte Instagram hesabı ve boyu hakkında detaylar...

Survivor Berna Canbeldek kimdir?
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Survivor All Star 2024 kadrosunda yer alan Berna Canbeldek kimdir, kaç yaşında nerelidir vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Spor dünyasının yakından tanıdığı bir isim olan Berna Canbeldek evli mi, eşi kimdir, çocuğu var mı? İşte tüm detaylar....

SURVİVOR BERNA CANBELDEK KİMDİR?

Berna Canbeldek, 1989 yılında Bursa'da doğdu. Ailesiyle birlikte Almanya'ya göç etti ve Berlin'de yaşamaya başladı. State School of Ballet and Acrobatics Berlin okulu ve Transform Acting School Berlin'den eğitim aldı. 1.69 boyundaki Berna Canbeldek, 56 kilo ağırlığındadır.

Dans, akrobasi, şarkı, piyano, at binme ve inline skates gibi pek çok yeteneği olan Berna Canbeldek, 2012 yılında Türkiye'de Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasına katılarak tanındı. Almanca, Hollandaca ve İngilizce dillerini akıcı bir şekilde konuşabilen Berna Canbeldek, 2017 yılında Acun Ilıcalı'nın sunduğu "Boxun Yıldızları" programında da yer aldı.

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Berna Canbeldek'in Survivor Serüveni

Berna Canbeldek, ilk kez 2014 yılında "Survivor Ünlüler-Gönüllüler" yarışmasına katıldı. Ancak yarışmanın başlarında Sahra Işık ile arasında çıkan tartışma sonrasında Berna Canbeldek, fiziksel şiddet uyguladığı gerekçesiyle diskalifiye edildi ve adadan gönderildi.

2015 yılında "Survivor All Star" yarışmasına tekrar davet edilen Berna Canbeldek, bu sefer sakatlık gibi talihsiz bir durum sebebiyle yarışmadan diskalifiye edildi. 2024 yılında ise "Survivor All Star" yarışmasına üçüncü kez katılma şansı yakaladı.

BERNA CANBELDEK INSTAGRAM HESABI

Ayrıca, Instagram hesabını aktif olarak kullanan Berna Canbeldek, sosyal medya üzerinden hayranlarıyla paylaşımlarda bulunmaktadır. Berna Canbeldek'in Instagram hesabı (@bernacanbeldek)'tır.

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