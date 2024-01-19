Haber Tarihi: 19 Ocak 2024 17:55 - Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2024 17:55

Sürat kargo çalışma saatleri 2024: Sürat cumartesi açık mı? | Sürat kargo hafta sonu açık mı, çalışıyor mu?

Sürat kargo çalışma saatleri 2024: Sürat kargo cumartesi-pazar açık mı? | Sürat kargo hafta sonu açık mı, çalışıyor mu? 2024 Sürat kargo çalışma saatleri, kargo işlemlerini yapmak isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. 2024 Sürat çalışma saatleri, öğle arası açılış ve kapanış saati bilgisi hakkında detaylarını derledik. Kargo gönderimi, fatura yatırma, para çekme, para yatırma, posta gönderimi ve alımı yapmak isteyenler için Sürat saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor sorusunun detayları da belli oldu. Peki, Sürat saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte, 2024 Sürat çalışma saatleri ve öğle arası bilgileri

Sürat kargo çalışma saatleri 2024: Sürat cumartesi açık mı? | Sürat kargo hafta sonu açık mı, çalışıyor mu?
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"Sürat hafta sonu-cumartesi pazar günü açık mı, ne zaman açılıyor, ne zaman kapanıyor?" gibi sorular postanelerde işi olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 2024 SÜRAT açılış ve kapanış saatleri, işlemlerini gerçekleştirmek üzere şubelere gidecek olan pek çok vatandaşın için öenm arz ediyor. SÜRAT şubelerinde öğle arasına denk gelmek istemeyen vatandaşların soruşturduğu Sürat saat kaçta açılıyor ve kapanıyor sorusu, kurumun resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. İşte, Sürat çalışma saatleri 2024 bilgileri
SÜRAT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2024 

Sürat şubeleri hafta içi 08:30 ile 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Ayrıca 12:30- 13:30 saatleri arasında da öğle molası verilmektedir.

SÜRAT KARGO CUMARTESİ AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU 2024 

Sürat kargo, her gün yüzbinlerce kişiye hizmet veriyor. Sürat kargo ile kargo başta olmak üzere birçok işlem gerçekleştirilebiliyor. Hafta içi belirli saatlerde hizmet veren SÜRAT'nin çalışma saatleri ise birçok vatandaş tarafından araştırılıyor.

SÜRAT HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU ÇALIŞMA SAATLERİ 2024

Hafta içi: 08:30- 17:30

Öğle arası: 12:30- 13:30

Cumartesi: 08:30- 13:30 (Sürat kargo Merkez şubeler)


Pazar: Kapalı

SÜRAT SAAT KAÇTA AÇILIYOR VE KAPANIYOR?

Sürat kargo şubeleri sabah 8.30'dan 12.30'a kadar açıktır. 1 saatlik öğle yemeği arasının ardından saat 13.30'dan 17.30'a kadar açık kalır ve 17.30 kapanmaktadır. Türkiye'nin her yerinde bu çalışma saati sabittir. Diğer detayları aşağıdan okuyabilirsiniz.

Pazartesi: Açılış 08:30 - Kapanış 17:30 - Öğle Arası 12:30 - 13:30 Arası

Salı: Açılış 08:30 - Kapanış 17:30 - Öğle Arası 12:30 - 13:30 Arası

Çarşamba: Açılış 08:30 - Kapanış 17:30 - Öğle Arası 12:30 - 13:30 Arası

Perşembe: Açılış 08:30 - Kapanış 17:30 - Öğle Arası 12:30 - 13:30 Arası

Cuma: Açılış 08:30 - Kapanış 17:30 - Öğle Arası 12:30 - 13:30 Arası

Cumartesi: Kapalı

Pazar: Kapalı

SÜRAT HAFTA SONU CUMARTESİ/PAZAR AÇIK MI?

Yüksek tempolu bir çalışma hayatınız ve kısıtlı zamanınız varsa kargo göndermek bazen meşakkatli olabiliyor. Bu sebeple hafta içleri vakit bulanmayanlar genellikle hafta sonları kargolarını göndermeyi tercih ediyorlar. Hafta sonu Sürat Kargo sadece cumartesi günleri açıktır. Sürat Kargo Pazar günleri hizmet sağlamamaktadır.

Sürat Kargo Hafta Sonu Kaça Kadar Açık?

Sürat Kargo firması hafta sonu sadece cumartesi günleri müşterilerine hizmet vermektedir. Cumartesi günü ise Sürat Kargo saat 17.00'a kadar açıktır.

Sürat Kargo Hafta Sonu Kaça Kadar Dağıtım Yapıyor?

Sürat Kargo'nun dağıtım saatleri çalışma saatleri ile paraleldir. Yani Sürat Kargo cumartesi günleri saat 09.00'dan 17.00'a kadar dağıtım yapmaktadır. Pazar günleri kapalı olduğundan dolayı dağıtım yapılmamaktadır.

Sürat Kargo Hafta Sonu Çalışma Saatleri

Sürat Kargo hafta sonu sadece cumartesi günü hizmet vermektedir. Dolayısıyla cumartesi günü çalışma saatlerinden bahsetmek gerekir. Sürat Kargo cumartesi günü 09.00'da hizmete başlar 17.00'da son verir.

Sürat Kargo Öğle Arası Saati

Sürat Kargo'da öğle molaları nöbetleşme sistemiyle devralınır. Temel amaç kesintisiniz bir şekilde hizmet sunmak olduğundan öğle molası saatleri müşterileri etkilememektedir. Kısaca öğle saatlerinde şubeye giderek sorunsuz bir şekilde işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Sürat Kargo Mesai Saatleri

Sürat Kargo mesai saatleri hafta içi: 09.00 – 18.00

Cumartesi: 09.00 – 17.00

Pazar: Kapalıdır.

Sürat Kargo Şubeye Teslim Saat Kaça Kadar Yapılıyor?

Sürat Kargo firmasında şubeye ürün teslimi hafta içi 17.00'ye kadar yapılmaktadır. Cumartesi günü ise saat 13.00'e kadar ürün teslimi yapılabilmektedir.

 

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