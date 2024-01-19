Sürat kargo çalışma saatleri 2024: Sürat cumartesi açık mı? | Sürat kargo hafta sonu açık mı, çalışıyor mu?

"Sürat hafta sonu-cumartesi pazar günü açık mı, ne zaman açılıyor, ne zaman kapanıyor?" gibi sorular postanelerde işi olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 2024 SÜRAT açılış ve kapanış saatleri, işlemlerini gerçekleştirmek üzere şubelere gidecek olan pek çok vatandaşın için öenm arz ediyor. SÜRAT şubelerinde öğle arasına denk gelmek istemeyen vatandaşların soruşturduğu Sürat saat kaçta açılıyor ve kapanıyor sorusu, kurumun resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. İşte, Sürat çalışma saatleri 2024 bilgileriSürat şubeleri hafta içi 08:30 ile 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Ayrıca 12:30- 13:30 saatleri arasında da öğle molası verilmektedir.Sürat kargo, her gün yüzbinlerce kişiye hizmet veriyor. Sürat kargo ile kargo başta olmak üzere birçok işlem gerçekleştirilebiliyor. Hafta içi belirli saatlerde hizmet veren SÜRAT'nin çalışma saatleri ise birçok vatandaş tarafından araştırılıyor.Hafta içi: 08:30- 17:30Öğle arası: 12:30- 13:30Cumartesi: 08:30- 13:30 (Sürat kargo Merkez şubeler)Pazar: KapalıSürat kargo şubeleri sabah 8.30'dan 12.30'a kadar açıktır. 1 saatlik öğle yemeği arasının ardından saat 13.30'dan 17.30'a kadar açık kalır ve 17.30 kapanmaktadır. Türkiye'nin her yerinde bu çalışma saati sabittir. Diğer detayları aşağıdan okuyabilirsiniz.: Açılış 08:30 - Kapanış 17:30 - Öğle Arası 12:30 - 13:30 Arası: Açılış 08:30 - Kapanış 17:30 - Öğle Arası 12:30 - 13:30 Arası: Açılış 08:30 - Kapanış 17:30 - Öğle Arası 12:30 - 13:30 Arası: Açılış 08:30 - Kapanış 17:30 - Öğle Arası 12:30 - 13:30 Arası: Açılış 08:30 - Kapanış 17:30 - Öğle Arası 12:30 - 13:30 Arası: Kapalı: KapalıYüksek tempolu bir çalışma hayatınız ve kısıtlı zamanınız varsa kargo göndermek bazen meşakkatli olabiliyor. Bu sebeple hafta içleri vakit bulanmayanlar genellikle hafta sonları kargolarını göndermeyi tercih ediyorlar. Hafta sonu Sürat Kargo sadece cumartesi günleri açıktır. Sürat Kargo Pazar günleri hizmet sağlamamaktadır.Sürat Kargo firması hafta sonu sadece cumartesi günleri müşterilerine hizmet vermektedir. Cumartesi günü ise Sürat Kargo saat 17.00'a kadar açıktır.Sürat Kargo'nun dağıtım saatleri çalışma saatleri ile paraleldir. Yani Sürat Kargo cumartesi günleri saat 09.00'dan 17.00'a kadar dağıtım yapmaktadır. Pazar günleri kapalı olduğundan dolayı dağıtım yapılmamaktadır.Sürat Kargo hafta sonu sadece cumartesi günü hizmet vermektedir. Dolayısıyla cumartesi günü çalışma saatlerinden bahsetmek gerekir. Sürat Kargo cumartesi günü 09.00'da hizmete başlar 17.00'da son verir.Sürat Kargo'da öğle molaları nöbetleşme sistemiyle devralınır. Temel amaç kesintisiniz bir şekilde hizmet sunmak olduğundan öğle molası saatleri müşterileri etkilememektedir. Kısaca öğle saatlerinde şubeye giderek sorunsuz bir şekilde işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.Sürat Kargo mesai saatleri hafta içi: 09.00 – 18.00Cumartesi: 09.00 – 17.00Pazar: Kapalıdır.Sürat Kargo firmasında şubeye ürün teslimi hafta içi 17.00'ye kadar yapılmaktadır. Cumartesi günü ise saat 13.00'e kadar ürün teslimi yapılabilmektedir.