Süper Lig'de 19. haftanın 11'i

Sporx.com editörleri, Süper Lig'de 19. haftanın dikkat çeken performanslarından en iyi 11 hazırladı.

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Süper Lig'de 19. haftanın 11'i
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Ocak 2021 09:07
Süper Lig'de 19. haftada oynanan karşılaşmaların ardından haftanın en iyi 11'ini belirledik.

Haftanın öne çıkan performansları Beşiktaş'tan Josef de Souza, Fenerbahçe'den Enner Valencia ve Malatyaspor'dan Kubilay Kanatsızkuş'a ait...

Derbide Galatasaray'a karşı galibiyetin gelmesinde önemli rol oynayan Josef de Souza dışında Beşiktaş savunmasından Domagoj Vida da haftanın 11'ine girdi. Zorlu Konya deplasmanında kazanan Göztepe'den İrfan Can Eğribayat, Peter Zulj ve Berkan Emir 11'de kendilerine yer bulmayı başardı. Konyaspor'dan Amir Hadziahmetovic ise gösterdiği performansla takımı mağlup olmasına rağmen haftanın 11'ine girmeyi başardı.

Denizli deplasmanında 10 kişi kazanan Hatayspor'dan sağ bek Popov ve stoper Santos da listemize girdi. Yeni Malatyaspor'un 4-1 kazandığı maçta 2 asistle yıldızlaşan Adem Büyük ve 2 golle kaderi belirleyen Kubilay Kanatsızkuş da listede olmayı sonuna kadar hak edenler arasındaydı.

MKE Ankaragücü'nü 3-1 mağlup ederek zirve ortaklığını sürdüren Fenerbahçe'den Enner Valencia da haftanın en dikkat çeken ve en enerjik performanslarından birini ortaya koydu.

İşte Süper Lig'de 19. haftanın 11'i





SÜPER LİG 19. HAFTA SONUÇLARI

15 OCAK CUMA

Gençlerbirliği 1-3 Fatih Karagümrük

16 OCAK CUMARTESİ

Konyaspor 2-3 Göztepe

Gaziantep FK 2-1 Kayserispor

Başakşehir FK 1-1 Sivasspor

Antalyaspor 1-1 Trabzonspor

17 OCAK PAZAR

Denizlispor 0-2 Hatayspor

Yeni Malatyaspor 4-1 Çaykur Rizespor

Beşiktaş 2-0 Galatasaray

18 OCAK PAZARTESİ

Fenerbahçe 3-1 MKE Ankaragücü

 



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için