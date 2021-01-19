Süper Lig'de 19. haftada oynanan karşılaşmaların ardından haftanın en iyi 11'ini belirledik.Haftanın öne çıkan performansları Beşiktaş'tan Josef de Souza, Fenerbahçe'den Enner Valencia ve Malatyaspor'dan Kubilay Kanatsızkuş'a ait...Derbide Galatasaray'a karşı galibiyetin gelmesinde önemli rol oynayan Josef de Souza dışında Beşiktaş savunmasından Domagoj Vida da haftanın 11'ine girdi. Zorlu Konya deplasmanında kazanan Göztepe'den İrfan Can Eğribayat, Peter Zulj ve Berkan Emir 11'de kendilerine yer bulmayı başardı. Konyaspor'dan Amir Hadziahmetovic ise gösterdiği performansla takımı mağlup olmasına rağmen haftanın 11'ine girmeyi başardı.Denizli deplasmanında 10 kişi kazanan Hatayspor'dan sağ bek Popov ve stoper Santos da listemize girdi. Yeni Malatyaspor'un 4-1 kazandığı maçta 2 asistle yıldızlaşan Adem Büyük ve 2 golle kaderi belirleyen Kubilay Kanatsızkuş da listede olmayı sonuna kadar hak edenler arasındaydı.MKE Ankaragücü'nü 3-1 mağlup ederek zirve ortaklığını sürdüren Fenerbahçe'den Enner Valencia da haftanın en dikkat çeken ve en enerjik performanslarından birini ortaya koydu.Gençlerbirliği 1-3 Fatih KaragümrükKonyaspor 2-3 GöztepeGaziantep FK 2-1 KayserisporBaşakşehir FK 1-1 SivassporAntalyaspor 1-1 TrabzonsporDenizlispor 0-2 HataysporYeni Malatyaspor 4-1 Çaykur RizesporBeşiktaş 2-0 GalatasarayFenerbahçe 3-1 MKE Ankaragücü