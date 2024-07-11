Süper Lig fikstürü ne zaman çekilecek? (2024-2025)

Ağustos ayına kısa bir zaman kala takımlar, hazırlıklarını yaptıkları kamplar ile sürdürüyor. Süper Lig'de yeni sezon 9,10,11 ve 12 Ağustos'ta oynanacak karşılaşmalar ile başlıyor. Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu fikstür çekimi Riva'da gerçekleştirilecek. Fikstür çekimi Süper Lig kulüp başkan ve yöneticilerinin katılımıyla yapılacak. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor gibi şampiyonluk mücadelesinde yer almayı hedefleyen takımların fikstürü ise dikkatle takip ediliyor. Taraftarlar derbi maçlarının tarihlerine göre planlama yaparken fikstürü dikkate alıyor. 2024-2025 sezonu Süper Lig'de 34 hafta sürecek ve ilk yarı 17 haftada tamamlanacak. Peki Süper Lig fikstürü çekildi mi? 2024-2025 Süper Lig fikstür çekimi saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Süper Lig fikstürüne ilişkin bilgiler…



SÜPER LİG FİKSTÜRÜ 2024-2025 ÇEKİLDİ Mİ?



9,10,11 ve 12 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak Süper Lig'in fikstürü belli oluyor. Süper Lig'de fikstür çekimi bugün (11 Temmuz) Riva'da gerçekleştirilecek.



Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 14.00'te başlayacak fikstür çekimine Süper Lig kulüp başkan ve yöneticileri katılacak.



Fikstür çekimi tamamlandıktan sonra takımların maç programı ve derbi tarihleri haberimizde yer alacaktır.



SÜPER LİG FİKSTÜR ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?



Trendyol Süper Lig kura çekimini canlı takip etmek isteyen futbolseverler ise hangi ekranlardan yayınlanacağını merak ediyor.



2024-2025 Süper Lig fikstür çekimi beIN Sports Haber ekranlarından saat 14.00'te canlı olarak izlenebilecek.



SÜPER LİG'DE BU SEZON 19 TAKIM MÜCADELE EDECEK



Geçtiğimiz sezon Galatasaray şampiyonluk ipini göğüslerken 4 takım küme düştü. Küme düşen takımlar Fatih Karagümrük, İstanbulspor, Ankaragücü ve Pendikspor oldu.



2024-2025 sezonunda ise 1. Lig'de şampiyon olan Eyüpspor, sezonu ikinci tamamlayan Göztepe ve play-off galibi Bodrumspor Süper Lig'de mücadele edecek.



İLK YARI 17. HAFTADA SONA ERECEK



2024-2025 sezonunda Süper Lig 9,10,11 ve 12 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak. İlk yarı 17. haftanın tamamlanmasıyla sona erecek.



İkinci yarı ise 3,4,5,6 Ocak tarihinde oynanacak maçlarla başlayacak. 2024-2025 Sezonu ise 1 Haziran'da sona erecek.

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