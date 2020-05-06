Sumudica ve Maxim, Gaziantep'e dönüyor

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nün teknik direktörüve futbolculardan, Gaziantep'e dönüyor.Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülkeleri Romanya'ya giden teknik direktör Marius Sumudica, yardımcıları ve futbolculardan Alexandru Maxim, özel uçakla Türkiye'ye dönmek üzere yola çıktı.Çarşamba günü Gaziantep'e ulaşması beklenen Sumudica ve beraberindekilerin, kente geldiğinde 14 günlük karantina sürecine dahil edilip Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda misafir edileceği kaydedildi.