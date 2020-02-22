Sumudica: "Çok zor bir atmosferden 1 puan çıkardık"

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Göztepe ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sumudica: 'Çok zor bir atmosferden 1 puan çıkardık'
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22 Şubat 2020 19:48
Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Göztepe ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, rakiplerinden iyi oynadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Biraz canım sıkkın, 2 puanı bırakarak gidiyoruz. Beto çok iyi maç çıkardı. Bazı pozisyonlarda hakem penaltı verebilirdi. Hakem hakkında daha fazla konuşmaya gerek yok, maç bitti. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Çok zor bir atmosferden 1 puan çıkardık. Rakip takımın taraftarını da tebrik ediyorum. Bu taraftarı hak ediyor bu takım. Göztepe, bu taraftarla Avrupa'yı hak ediyor."

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