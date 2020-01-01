Stephen A.: "Simmons şutunu geliştirirse, LeBron 2.0 olur"

ESPN analisti Stephen A. Smith, Philadelphia 76ers'ın yıldızı Ben Simmons'a büyük övgüde bulundu ve orta mesafe şutunu geliştirirse, "LeBron James 2.0" olacağını söyledi.



Smith, 76ers yıldızını, Los Angeles Lakers süperstarıyla ESPN'in SportsCenter programında şu şekilde karşılaştırdı:



"Bu oldukça basit. Ben Simmons herhangi bir şekilde şutunu geliştirirse, LeBron James 2.0 olur. Ya da ikinci versiyonu olur, ne şekilde ifade ederseniz edin. Arkasından o geliyor. O kadar ölümcül. "



Smith, bunun neden doğru olduğuna inandığını şöyle açıkladı:



"2.06, 2.08 boyuyla birlikte geniş yetenek setine, top hakimiyetine, pas yeteneğine, basketbol IQ'suna ve savunma becerisine bakarsanız, Ben Simmons şutunu geliştirdiği takdirde, LeBron James'in arkasından gelecek kişi olacak. Geliştirmezse, Ben Simmons olarak kalacak."



