Stefan Kuntz'dan büyük neşter geliyor!

Galibiyet kadar iyi oyun da isteyen A Milli Takım'ın hocası, 4'lü defans ve 3'lü merkez kuracak. Sonradan oyuna aldığı Salih Özcan'ın takım savunmasına olumlu etki vermesi ve Orkun Kökçü ile Hakan Çalhanoğlu'nu rahatlatması, planları revize etti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Stefan Kuntz'dan büyük neşter geliyor!
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27 Mart 2023 10:59
A Milli Takım, EURO 2024 Elemeleri D Grubu'na Ermenistan'ı 2-1 yenerek başladı ancak ortaya koyduğu futbol beğenilmedi.

Teknik direktör Stefan Kuntz'un 3-4-3 sisteminin etkisizliği dikkat çekerken, savunmadaki hataların dışında orta sahada da Orkun Kökçü ve Hakan Çalhanoğlu'nun fiziksel olarak rakibe karşı zayıf kaldığı görüldü. İkinci yarıya Merih Demiral'ın yerine Salih Özcan, Cenk Tosun'un yerine de Kerem Aktürkoğlu değişiklikleriyle başladı.

Hırvatistan maçının sisteminin de ikinci devredeki gibi olması bekleniyor.

EN AZ 3 FUTBOLCUYA KULÜBE YOLU GÖZÜKTÜ

Salih Özcan'ın takım savunmasına olumlu etkisinin dışında, Orkun Kökçü ve Hakan'ı da rahatlattığını gören 60 yaşındaki teknik adam, bu kez 4'lü savunma ve 3'lü merkez kurmayı planlıyor.

Hırvatistan'a karşı güçlü bir orta sahanın şart olduğunu düşünen Kuntz, galibiyetin yanında iyi oyun da istiyor. Kuntz'un, Hırvatistan ile oynanacak karşılaşmada en az 3 değişiklik yapması bekleniyor.

Ozan Kabak, Cenk Tosun ve Onur Bulut yerine Salih Özcan, Kerem Aktürkoğlu ve Zeki Çelik'i 11'e alacak tecrübeli teknik adam, Cengiz Ünder için kararını bugün verecek.

GALİP GELİRSEK RAHATLARIZ

Ermenistan'ı zor da olsa yenen A Milli Takım, Katar'daki 2022 Dünya Kupası'nı 3. tamamlama başarısı gösteren Hırvatistan'ın sürpriz Galler beraberliği ile grupta büyük avantaj sağladı. Yarın Hırvatistan karşısında alınacak bir galibiyet, gelecek maçlar adına büyük avantaj olacak. Ayrıca ilk maçı bay geçen Letonya'nın, Galler'le olası bir beraberliği gruptaki iddiamızı ve şansımızı iyice artıracak. 

 
 

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