Stefan Kuntz'dan büyük neşter geliyor!

A Milli Takım, EURO 2024 Elemeleri D Grubu'na Ermenistan'ı 2-1 yenerek başladı ancak ortaya koyduğu futbol beğenilmedi.Teknik direktör Stefan Kuntz'un 3-4-3 sisteminin etkisizliği dikkat çekerken, savunmadaki hataların dışında orta sahada da Orkun Kökçü ve Hakan Çalhanoğlu'nun fiziksel olarak rakibe karşı zayıf kaldığı görüldü. İkinci yarıya Merih Demiral'ın yerine Salih Özcan, Cenk Tosun'un yerine de Kerem Aktürkoğlu değişiklikleriyle başladı.Hırvatistan maçının sisteminin de ikinci devredeki gibi olması bekleniyor.Salih Özcan'ın takım savunmasına olumlu etkisinin dışında, Orkun Kökçü ve Hakan'ı da rahatlattığını gören 60 yaşındaki teknik adam, bu kez 4'lü savunma ve 3'lü merkez kurmayı planlıyor.Hırvatistan'a karşı güçlü bir orta sahanın şart olduğunu düşünen Kuntz, galibiyetin yanında iyi oyun da istiyor. Kuntz'un, Hırvatistan ile oynanacak karşılaşmada en az 3 değişiklik yapması bekleniyor.Ozan Kabak, Cenk Tosun ve Onur Bulut yerine Salih Özcan, Kerem Aktürkoğlu ve Zeki Çelik'i 11'e alacak tecrübeli teknik adam, Cengiz Ünder için kararını bugün verecek.Ermenistan'ı zor da olsa yenen A Milli Takım, Katar'daki 2022 Dünya Kupası'nı 3. tamamlama başarısı gösteren Hırvatistan'ın sürpriz Galler beraberliği ile grupta büyük avantaj sağladı. Yarın Hırvatistan karşısında alınacak bir galibiyet, gelecek maçlar adına büyük avantaj olacak. Ayrıca ilk maçı bay geçen Letonya'nın, Galler'le olası bir beraberliği gruptaki iddiamızı ve şansımızı iyice artıracak.