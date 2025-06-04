Starbucks Kahve Fiyatları 2025 (Zamlı Starbucks Fiyatı)

Küresel kahve devi Starbucks, Türkiye'deki şubelerinde ürün fiyatlarını 3 Haziran 2025 itibarıyla ortalama yüzde 15 oranında artırdı. Bu zamla birlikte, özellikle en çok tercih edilen filtre kahve çeşitlerinin fiyatları yeniden şekillendi. Peki, en ucuz kahve kaç TL oldu? İşte güncel fiyat listesi...Yeni gelen zam ile birlikte, Starbucks'taki küçük boy filtre kahve 110 TL'ye yükseldi. Orta boy (Grande) filtre kahve 120 TL, büyük boy (Venti) filtre kahve ise 130 TL olarak belirlendi.Böylece, Türkiye'deki Starbucks mağazalarında satılan en uygun fiyatlı içecek olan küçük boy filtre kahve, 110 TL'den sunulmaya başlanacak.Starbucks, yaptığı fiyat artışının nedenlerini küresel ölçekte artan operasyonel maliyetler ve hammadde fiyatlarındaki yükselmelere bağladı. Uzmanlara göre, özellikle kahve çekirdeği fiyatlarındaki artış, döviz kuru dalgalanmaları ve genel işletme giderlerinin yükselmesi, bu fiyat değişikliğini zorunlu kıldı.Starbucks, bu fiyat artışından önce son düzenlemeyi Ocak 2025'te gerçekleştirmişti. Yapılan yeni zammın ardından, Türkiye genelinde Starbucks'ın fiyatları son bir yıl içinde yüzde 50 oranında arttı. Mağaza zinciri, Türkiye'deki fiyat artışlarıyla birlikte, global maliyetlerin etkisini de gözler önüne seriyor.Starbucks'ın fiyat artışı, artan maliyetler ve küresel ekonomik koşulların bir yansıması olarak değerlendirilebilir. Kahve severler, fiyat değişiklikleri ile birlikte yeni fiyat tarifelerini dikkate alarak alışveriş yapacaklar.