Haber Tarihi: 04 Haziran 2025 15:53 - Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2025 15:53

Starbucks Kahve Fiyatları 2025 (Zamlı Starbucks Fiyatı)

2025 Starbucks zamlı kahve fiyatlarına zam yaptı. Yüksek enflasyon kahve fiyatlarını da vurdu. Starbucks fiyatlarına zam yaptı. Son zamla birlikte küçük boy filtre kahve fiyatı 115 liraya yükseldi. Orta boy filtre kahvenin fiyatı ise 125 lirayı buldu. Büyük boy filtre kahve fiyatı ise 135 lira olarak belirlendi. Peki, Starbucks güncel menü fiyatı ve kahve isimleri nedir? İşte Starbucks zamlı kahve fiyatları

Starbucks Kahve Fiyatları 2025 (Zamlı Starbucks Fiyatı)
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Küresel kahve devi Starbucks, Türkiye'deki şubelerinde ürün fiyatlarını 3 Haziran 2025 itibarıyla ortalama yüzde 15 oranında artırdı. Bu zamla birlikte, özellikle en çok tercih edilen filtre kahve çeşitlerinin fiyatları yeniden şekillendi. Peki, en ucuz kahve kaç TL oldu? İşte güncel fiyat listesi...

STARBUCKS ZAMLI KAHVE FİYATLARI 2025
Yeni gelen zam ile birlikte, Starbucks'taki küçük boy filtre kahve 110 TL'ye yükseldi. Orta boy (Grande) filtre kahve 120 TL, büyük boy (Venti) filtre kahve ise 130 TL olarak belirlendi.

Böylece, Türkiye'deki Starbucks mağazalarında satılan en uygun fiyatlı içecek olan küçük boy filtre kahve, 110 TL'den sunulmaya başlanacak.

ZAM NEDEN YAPILDI?

Starbucks, yaptığı fiyat artışının nedenlerini küresel ölçekte artan operasyonel maliyetler ve hammadde fiyatlarındaki yükselmelere bağladı. Uzmanlara göre, özellikle kahve çekirdeği fiyatlarındaki artış, döviz kuru dalgalanmaları ve genel işletme giderlerinin yükselmesi, bu fiyat değişikliğini zorunlu kıldı.

SON BİR YILDA YÜZDE 50'YE VARAN FİYAT ARTIŞI

Starbucks, bu fiyat artışından önce son düzenlemeyi Ocak 2025'te gerçekleştirmişti. Yapılan yeni zammın ardından, Türkiye genelinde Starbucks'ın fiyatları son bir yıl içinde yüzde 50 oranında arttı. Mağaza zinciri, Türkiye'deki fiyat artışlarıyla birlikte, global maliyetlerin etkisini de gözler önüne seriyor.

MALİYET ARTIŞLARI ZAMLARA YANSIDI

Starbucks'ın fiyat artışı, artan maliyetler ve küresel ekonomik koşulların bir yansıması olarak değerlendirilebilir. Kahve severler, fiyat değişiklikleri ile birlikte yeni fiyat tarifelerini dikkate alarak alışveriş yapacaklar. 


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