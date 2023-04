Stanojevic: 'Kırmızı karttan sonra kolay oldu'

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Trabzonspor'u 2-1 mağlup eden Arabam.com Konyaspor'da teknik direktör Aleksandar Stanojevic, skordan ve oyundan memnun olduğunu söyledi.



Stanojevic, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, galibiyet kadar taraftarın desteğinden ötürü de büyük mutluluk yaşadığını vurguladı.



Tribünlerin kendilerini motive ettiğini ve bunun da oyuna yansıdığına dikkati çeken Stanojevic, "Maçın ilk dakikalarında Trabzonspor bize kıyasla daha iyi oynuyordu. Biraz kafamız karışmaya başlamıştı. Çok iyi bir başlangıç yapamadık. Kırımızı karttan sonra her şeyin daha kolay olduğunu söyleyebilirim. İkinci yarı daha iyi bir oyun ortaya koyduk ve bu her şeyi daha kolay kıldı. Bunun için memnunum. Bütün oyuncularım çok büyük bir karakter ortaya koydu. Hepsinden çok memnunum." diye konuştu.



Stanojevic, takımın başına geldiği günde bu yana zamana ihtiyacı olduğunu belirterek, "Takımın, istediğim oyunun yüzde 40'ını ortaya koyabildiğini söyleyebilirim. Maç içinde bazı zamanlar istediğim gibi oynattığımı düşünsem de şu an tam anlamıyla hedeflediğim tarzdan biraz uzakta olduğumuzu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ