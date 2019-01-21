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Stancu'nun yeni adresi belli oldu

Son olarak Bursaspor forması giyen eski Galatasaraylı Bogdan Stancu'nun yeni takımı belli oldu.

Stancu'nun yeni adresi belli oldu
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21 Ocak 2019 16:14
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, son olarak Bursaspor'da forma giyen Bogdan Stancu'yu kadrosuna kattı.

2019-11 sezonunda Romanya ekibi Steua Bükreş'tan 5 milyon euro bedelle Galatasaray'a gelerek Türkiye'de ki kariyerine başlayan Rumen golcü, ardından sırasıyla Orduspor, Gençlerbirliği ve Bursaspor formaları giymişti.

BEŞİKTAŞ VETO ETMİŞTİ
Geçtiğimiz günlerde menajerler tarafından Beşiktaş yönetimine önerilen Bogdan Stancu, siyah-beyazlıların teknik ekibi ve yönetimi tarafından reddedilmişti. 



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