BEŞİKTAŞ VETO ETMİŞTİ

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, son olarak Bursaspor'da forma giyen Bogdan Stancu'yu kadrosuna kattı.2019-11 sezonunda Romanya ekibi Steua Bükreş'tan 5 milyon euro bedelle Galatasaray'a gelerek Türkiye'de ki kariyerine başlayan Rumen golcü, ardından sırasıyla Orduspor, Gençlerbirliği ve Bursaspor formaları giymişti.Geçtiğimiz günlerde menajerler tarafından Beşiktaş yönetimine önerilen Bogdan Stancu, siyah-beyazlıların teknik ekibi ve yönetimi tarafından reddedilmişti.