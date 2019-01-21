Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, son olarak Bursaspor'da forma giyen Bogdan Stancu'yu kadrosuna kattı.
2019-11 sezonunda Romanya ekibi Steua Bükreş'tan 5 milyon euro bedelle Galatasaray'a gelerek Türkiye'de ki kariyerine başlayan Rumen golcü, ardından sırasıyla Orduspor, Gençlerbirliği ve Bursaspor formaları giymişti.
BEŞİKTAŞ VETO ETMİŞTİ
Geçtiğimiz günlerde menajerler tarafından Beşiktaş yönetimine önerilen Bogdan Stancu, siyah-beyazlıların teknik ekibi ve yönetimi tarafından reddedilmişti.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
2019-11 sezonunda Romanya ekibi Steua Bükreş'tan 5 milyon euro bedelle Galatasaray'a gelerek Türkiye'de ki kariyerine başlayan Rumen golcü, ardından sırasıyla Orduspor, Gençlerbirliği ve Bursaspor formaları giymişti.
BEŞİKTAŞ VETO ETMİŞTİ
Geçtiğimiz günlerde menajerler tarafından Beşiktaş yönetimine önerilen Bogdan Stancu, siyah-beyazlıların teknik ekibi ve yönetimi tarafından reddedilmişti.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın