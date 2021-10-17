Spor Toto evinde Cizre'ye set vermedi

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 3. haftasında Spor Toto, Cizre Belediyespor'u 3-0 mağlup etti

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Spor Toto evinde Cizre'ye set vermedi
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17 Ekim 2021 16:45
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 3. haftasında Spor Toto, Cizre Belediyespor'u 3-0 yendi.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Zeki Bocutcu, Hatice Özmen Yıldız

Spor Toto: Mert Matic, Shoji, Sharifi, Sercan Yüksel Bıdak, Buchegger, Ali Deniz Yılmaz (Ramazan Serkan Kılıç, Muhammed Aray)

Cizre Belediyespor: Uriarte, Emin Gök, Seganov, Divis, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun (Umut Demir, Can Ayvazoğlu, Eren Koparıcı)

Setler: 25-18, 25-23, 25-21

Süre: 91 dakika (28, 32, 31)


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