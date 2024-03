SON DAKİKA: Union Saint Gilloise Fenerbahçe maçı CANLI İZLE, Union Saint Gilloise Fenerbahçe link

UNION SG FENERBAHÇE MAÇI CANLI TIKLA!

UNION SAINT GILLOISE FENERBAHÇE MAÇI CANLI, TIKLA

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Union Saint Gilloise ile Fenerbahçe Anderlecht Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.İşte maçtan son dakika gelişmeleri...Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımı ile deplasmanda karşılaşacak. RSC Anderlecht Stadı'nda (Lotto Park) oynanacak müsabaka TSİ 23.00'de başlayacak. Mücadele Exxen'de yayınlanacak.Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Joao Pinheiro yöneteceği karşılaşmada Pinheiro'nun yardımcılıklarını Bruno Jesus ve Luciano Maia yapacak. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde H Grubu'nu lider tamamlayarak direkt son 16 turuna katılmaya hak kazanan sarı-lacivertliler, ilk maçında avantajlı bir skor arayacak. Müsabakanın rövanşı, 14 Mart Perşembe günü Ülker Stadı'nda oynanacak.Union SG: Moris, Sykes, Burgess, Machida, Terho, Rasmussen, Sadiki, Puertas, Montes, Eckert, Amoura.Fenerbahçe: Livakovic, Osayi Samuel, Çağlar, Djiku, Ferdi, İsmail Yüksek, Fred, Cengiz, Szymanski, Tadic, Dzeko.Fenerbahçe, zorlu deplasmanda 3 oyuncusunu sakatlık nedeniyle oynatamayacak. Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, Joshua King ve Becao Union Saint-Gilloise karşısında forma giyemeyecek. Bu isimlerin yanı sıra İsmail Kartal, UEFA kadrosunda yer almayan Mert Müldür, Serdar Aziz ve Serdar Dursun'dan da yararlanamayacak.Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi kadrosu şu şekilde: Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Akyüz, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Leonardo Bonucci, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Ryan Kent, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Miha Zajc, Rade Krunic, Fred, Sebastian Szymanski, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Cengiz Ünder, Bright Osayi-Samuel, Michy Batshuayi.Union Saint-Gilloise takımına konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 267. maçına çıkacak. Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 266 müsabakada 105 galibiyet alırken, 106 yenilgi ve 55 beraberlik yaşadı. Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda rakip fileleri 360 kez havalandırırken, kalesinde ise 380 gol gördü.Fenerbahçe, lider bitirdiği H Grubu'nda oynadığı son karşılaşmasından farklı galibiyetle ayrıldı. Grubunda oynadığı ilk üç karşılaşmayı kazanarak liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe, Ludogorets ve Nordsjaelland mağlubiyetlerinin ardından son maçına yine liderlik için çıkmıştı. Söz konusu karşılaşmada Kadıköy'de Spartak Trnava'yı ağırlayan sarı-lacivertliler, sahadan 4-0 galip ayrılarak direkt son 16 turuna kalmıştı.Sarı-lacivertli ekip, Avrupa futbolunun 3 numaralı organizasyonunda yarın 15. maçını oynayacak. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde daha önce yaptığı 14 maçta 10 galibiyet ve 4 yenilgi yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 38 gol atan Fenerbahçe, kalesindeki 19 gole engel olamadıFenerbahçe'nin Union Saint-Gilloise ile oynayacağı maçlar UEFA ülke puanımız açısından büyük önem taşıyor. 37 bin 600 puanla 9. sırada yer alan Türkiye'nin en yakın takipçileri, 35 bin 800 puanlı İskoçya ve 35 bin 300 puanlı Çekya. Sezonu 10. basamakta bitiren ülkenin 2024-25 sezonu şampiyonu, bir sonraki sezon Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak. İskoçya'nın Avrupa'da devam eden tek takımı (Rangers) kalırken, Çekya'nın 3 temsilcisi birden bulunuyor (Sparta Prag, Slavia Prag, Viktoria Plzen). Fenerbahçe'nin Belçika ekibine karşı olumsuz bir sonuç alması durumunda, Türkiye'nin sıralamadaki yeri tehlikeye girmiş olacak.UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu'nda Union Saint-Gilloise'a konuk olacak Fenerbahçe'de yıldız oyuncular maç öncesi galibiyet sözü verdi. Grubunu lider bitirip son 16'ya direkt kalan sarı-lacivertlilerde tek hedef sahadan zaferle ayrılarak rövanş öncesinde çeyrek finalin kapısını ardına kadar aralamak.Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal da oyuncularına son idman öncesinde seslendi ve "Taraftarımız, camiamız ve en önemlisi kendimiz için kazanmalıyız. Bunu başaracak kaliteye sahipsiniz. Biz değil onlar bize önlem alacak. Kendi oyunumuzu oynayacağız ve kazanacağız" dedi. Tüm oyuncular da hocalarına zafer sözü verdi.Fenerbahçe Kulübü'nün Union Saint-Gilloise maçı için futbolculara dağıttığı tüm biletleri Michy Batshuayi aldı. Belçikalı futbolcunun, ülkesinde oynanacak karşılaşmaya, ailesi ve yakın arkadaşlarını davet ettiği öğrenildi. 21 bin 500 kişilik Lotto Park Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Batshuayi'nin 50 civarında yakını tribünden izleyecek. Michy Batshuayi maç öncesi düzenlenen basın toplantısında, "Benim açımdan büyük mutluluk burada olmak. Ailem yarın maçta olacak. Böyle bir ambiyansta maç oynamak benim için büyük bir keyif olacak. Benim büyüdüğüm yer burası. Beni izleyenlerin önünde iyi bir performans ortaya koymak istiyorum. Hocamızla iyi anlaşıyorum. Bana fazlasıyla güveniyor. Elbette her oyuncu gibi ben de oynamak istiyorum. Oynayarak da gol atmak istiyorum. Hocamız beni ne zaman kullanması gerektiğini iyi biliyor. Netice itibariyle patron o." ifadelerini kullanmıştı.UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'yi konuk edecek Union Saint Gilloise, karşılaşma öncesi savunma hattında ciddi bir sorun yaşıyor. Üç stoper ile oynayan Belçika ekibinde stoperler Kevin Mac Allister ve Fedde Leysen'in sakatlıkları sebebiyle kadroda yer alamayacak olması, teknik direktör Blessin'i zor duruma düşürdü. Kevin Mac Allister, 28 Şubat'ta Club Brugge ile oynanan kupa maçının 20. dakikasında dizinden sakatlanarak oyundan çıkarıldı. Leysen ise uzun bir süredir omzundan yaşadığı sakatlık sebebiyle sahaya çıkamıyor. Ross Sykes, Christian Burgess ve Koki Machida üçlüsüyle maça çıkacak olan Blessin'in yedek kulübesinde herhangi bir stoper oyuncusu kalmayacak. Öte yandan as stoperlerden Christian Burgess ve takımın yıldız oyuncusu Muhammed Amoura'nın da sarı kart sınırında olması, Belçika ekibinde endişe yarattı.UEFA Konferans Ligi'nde oynanacak Union Saint-Gilloise - Fenerbahçe karşılaşması öncesi Belçika'dan Michy Batshuayi ile ilgili açıklama geldi. Michy Batshuayi'nin, Belçika U21 Milli Takımı'ndan teknik direktörü Johan Walem ve Standard Liege'den takım arkadaşı Paul-Jose M'Poku, 30 yaşındaki futbolcuyla ilgili UEFA'ya konuştu. Johan Walem, Belçikalı futbolcu için, "Michy özel bir oyuncu. Tahmin edilemez, patlayıcı, çok iyi hareket ediyor. Standard Liege'de zor bir ortamda kendini kanıtlamıştı. Rakamları iyi bence ama daha da verimli olabilir" dedi. M'Poku ise Standard Liege'de Batshuayi ile birlikte oynadıkları dönemde golcü futbolcuyla sık sık aynı odada uyuduklarını söyledi. M'Poku, "Michy her zaman pozitif ve sakin. Aynı zamanda hırslı biri" dedi. M'Poku, Batshuayi'nin futbolculuk özellikleri için, "Michy alışılmadık bir oyuncu. Her iki ayağıyla da güçlü. Aynı zamanda sahaya eğlence de katıyor. Sanki parkta oynuyormuş gibi eğlenmek istiyor. Verimlilik onun oyununun bir parçası. Gol atabilir, bu onun içinde var" sözlerini sarf etti. Fenerbahçe'de bu sezon 32 maçta sahaya çıkan Batshuayi, 18 gol attı ve 3 asist yaptı.