Son dakika: Devlet Bahçeli hastaneye kaldırıldı mı?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin dünkü grup toplantısını iptal etmişti.



Ankara'da merak uyandıran iptal kararı için resmi bir açıklama yapılmadı ancak MHP Lideri'nin sağlık sorunları olduğu konuşuldu.



O sorunların da 'gribal enfeksiyon' olduğu belirtildi.



KALP NEDENİYLE HASTANEYE KALDIRILDI



MHP Lideri, kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Daha önce operasyon geçirdiği, İstanbul Anadolu Yakası'ndaki bir özel hastaneye yatırılan Bahçeli tedavi altına alındı.



Geçtiğimiz hafta MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantısında konuşma yaptığı sırada sık sık öksürmesi sağlık sorunlarını gündeme getirmişti.

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