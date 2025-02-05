Haber Tarihi: 05 Şubat 2025 21:51 - Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2025 21:51

Son dakika: Devlet Bahçeli hastaneye kaldırıldı mı?

Bu hafta grup toplantısı yapmayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gribal bir enfeksiyon geçirdiği konuşuluyordu. Peki, Devlet Bahçeli hastaneye kaldırıldı mı? Devlet Bahçeli kimdir, kaç yaşında?

Son dakika: Devlet Bahçeli hastaneye kaldırıldı mı?
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin dünkü grup toplantısını iptal etmişti.

Ankara'da merak uyandıran iptal kararı için resmi bir açıklama yapılmadı ancak MHP Lideri'nin sağlık sorunları olduğu konuşuldu.

O sorunların da 'gribal enfeksiyon' olduğu belirtildi.

KALP NEDENİYLE HASTANEYE KALDIRILDI

MHP Lideri, kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Daha önce operasyon geçirdiği, İstanbul Anadolu Yakası'ndaki bir özel hastaneye yatırılan Bahçeli tedavi altına alındı.

Geçtiğimiz hafta MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantısında konuşma yaptığı sırada sık sık öksürmesi sağlık sorunlarını gündeme getirmişti.
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