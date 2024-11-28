Slavia Prag - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? | Slavia Prag - Fenerbahçe maçı ne zaman, şifresiz mi?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında deplasmanda güçlü rakibi Slavia Prag ile karşı karşıya gelecek. Sporseverler, "Slavia Prag - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Slavia Prag - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?" gibi soruların cevaplarını merak ediyor. Slavia Prag - Fenerbahçe maçı şifresiz mi yayınlanacak, hangi kanalda ve saat kaçta izlenebilecek? Taraftarlar, bu önemli maçın tüm yayın detaylarını ve şifresiz izleme seçeneklerini araştırıyor. İşte Slavia Prag - Fenerbahçe maçı için tarih, saat ve kanal bilgileri ile birlikte tüm detaylar…

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında deplasmanda güçlü rakibi Slavia Prag ile oynayacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği bu kritik karşılaşma, futbolseverler için TRT Tabii Spor kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. hafta mücadelesinde Slavia Prag ile karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen bu önemli maç, 28 Kasım Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma, Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.



SLAVIA PRAG - FENERBAHÇE MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE





MOURINHO KULÜBEYE DÖNÜYOR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Slavia Prag maçında kulübedeki yerini alacak.



Manchester United karşısında gördüğü kırmızı kart sebebiyle AZ Alkmaar deplasmanını tribünden takip eden Portekizli çalıştırıcı, Slavia Prag karşısında takımının başında sahaya çıkacak.



18 KİŞİLİK KAFİLE



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Jose Mourinho, Prag deplasmanına 18 kişilik futbolcu kafilesi götürmeye karar verdi. Sarı kart cezalısı Rodrigo Becao'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde ile mide enfeksiyonu geçiren Amrabat ve gribal sebepten ötürü Mert Hakan Yandaş kadroya alınmadı.



UEFA listesinde isimleri bulunmayan Filip Kostic, Levent Mercan, Oğuz Aydın ve Bartuğ Elmaz da Prag deplasmanına götürülmeyen isimler.



Fenerbahçe'nin Slavia Prag maçının kamp kadrosu şu şekilde:



Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Osman Ertuğrul Çetin, Mert Müldür, Bright Osayi-Samuel, Alexander Djiku, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Sebastian Szymanski, Fred, Dusan Tadic, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun.





Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Slavia Prag maçında kulübedeki yerini alacak.Manchester United karşısında gördüğü kırmızı kart sebebiyle AZ Alkmaar deplasmanını tribünden takip eden Portekizli çalıştırıcı, Slavia Prag karşısında takımının başında sahaya çıkacak.Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Jose Mourinho, Prag deplasmanına 18 kişilik futbolcu kafilesi götürmeye karar verdi. Sarı kart cezalısı Rodrigo Becao'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde ile mide enfeksiyonu geçiren Amrabat ve gribal sebepten ötürü Mert Hakan Yandaş kadroya alınmadı.UEFA listesinde isimleri bulunmayan Filip Kostic, Levent Mercan, Oğuz Aydın ve Bartuğ Elmaz da Prag deplasmanına götürülmeyen isimler.Fenerbahçe'nin Slavia Prag maçının kamp kadrosu şu şekilde:Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Osman Ertuğrul Çetin, Mert Müldür, Bright Osayi-Samuel, Alexander Djiku, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Sebastian Szymanski, Fred, Dusan Tadic, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun.

Kinsky, Holes, Ogbu, Boril, Doudera, Dorley, Zafeiris, Diouf, Chytil, Provod, Chory.Livakovic, Osayi-Samuel, Samet, Djiku, Mert Müldür, İsmail, Fred, Szymanski, Tadic, Saint-Maximin, En-Nesyri.