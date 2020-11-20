Sivasspor'da pozitif vaka sayısı 5'e yükseldi

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'da 2 koronavirüs vakasına daha rastlandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; sivasspor.org.tr
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Sivasspor'da pozitif vaka sayısı 5'e yükseldi
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20 Kasım 2020 17:47
Sivasspor, yapılan yeni testler neticesinde 2 futbolcunun koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Sivasspor'dan yapılan açıklamada, "Ülkesinin milli takım kampından dönen 1 futbolcumuz ile görünen lüzum üzerine başka bir sporcumuza daha yapılan Kovid-19 PSC testi neticesinde 2 futbolcumuzun da test sonucu pozitif çıkmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Sivasspor'da geçtiğimiz hafta da 3 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. Böylece Sivasspor'daki pozitif vaka sayısı 5'e yükselmiş oldu.



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