Sivasspor'da pozitif vaka sayısı 5'e yükseldi

Sivasspor, yapılan yeni testler neticesinde 2 futbolcunun koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.



Sivasspor'dan yapılan açıklamada, "Ülkesinin milli takım kampından dönen 1 futbolcumuz ile görünen lüzum üzerine başka bir sporcumuza daha yapılan Kovid-19 PSC testi neticesinde 2 futbolcumuzun da test sonucu pozitif çıkmıştır" ifadeleri kullanıldı.



Sivasspor'da geçtiğimiz hafta da 3 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. Böylece Sivasspor'daki pozitif vaka sayısı 5'e yükselmiş oldu.



