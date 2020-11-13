Sivasspor'da koronavirüs açıklaması

Sivasspor'da yapılan açıklamayla 2 futbolcunun koraonavirüse yakalandığı belirtildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; sivasspor.org.tr
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Sivasspor'da koronavirüs açıklaması
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13 Kasım 2020 21:38
Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor'da 2 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize ve destek ekibimize bugün kulüp tesisimizde yapılan Kovid-19 PCR testi sonuçlanmış olup, 2 sporcumuzun testi pozitif çıkmıştır. Oyuncularımız evde izolasyona alınmış olup, tedavilerine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi. 



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