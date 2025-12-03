Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında 1. Lig ekibi Sivasspor ile 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Aliağa Futbol Kulübü karşı karşıya geldi. Turu geçen 3-1 ile konuk ekip Aliağa Futbol Kulübü oldu.Maçın 15. dakikasında Malik Karaahmet ile 1-0 öne geçen Aliağa Futbol Kulübü'nde defans oyuncusu Necati Özdemir 23. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Maçı bir kişi eksik götüren Aliağa Futbol Kulübü, 55. dakikada Malik Karaahmet ile durumu 2-0 yaptı.Sivasspor, 60. dakikada Daniel Avramovski ile durumu 2-1'e getirmesine rağmen, Aliağa Futbol Kulübü deplasmanda 75. dakikada Mertcan Açıkgöz ile skoru 3-1 yaptı ve kalan bölümde kalesini koruyarak tur atladı.Bu sonucun ardından Aliağa Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplara kaldı.