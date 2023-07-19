Seyyanen zam ne zaman yatacak, neden yatmadı? 2023 Seyyanen zam Resmi Gazete'de yayınlandı mı?

Seyyanen zam Resmi Gazete'de yayınlandı mı 2023 | Memurlara seyyanen zam ne zaman verilecek? AK Parti, uzun zamandır üzerinde çalıştığı yeni torba kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sunmaya hazırlanıyor. Bu bağlamda "Torba yasada BAĞ-KUR sicil affı ile EYT'de 5.000 prim, 3600 kısmi emeklilik, staj sigortası var mı?" sorularının yanıtları araştırılıyor. Toplam 16 maddeden oluşması beklenen kanun teklifiyle 31 Temmuz'da sona erecek Covid-19 izni kalıcı hale getirilecek. Teklifte, Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı'nda görevli ebeler ve aile hekimleri ile AFAD ve sanayi bölgelerine yönelik düzenlemeler de yer alacak. İşte yeni torba yasa maddeleri, içeriği ve kapsamı.TBMM'de kabul edilen ve Resmi Gazete'de yayımlanan bilgilere göre seyyanen zammın geçerli olacağı tarihin 15.07.2023 olacağı ifade ediliyor.Memur maaşı ödemeleri ise her ayın 15'inden itibaren hesaplara aktarılıyor. Memurlar zamlı maaşlarını bu aydan itibaren almaya başladı.Memurların 1-14 Temmuz tarihleri arasındaki farkları ile 8.077 TL seyyanen zammı ise ilerleyen günlerde ek bordorlarla memur maaşlarına yansıtılması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.Genel Müdür 1/4 49 bin 780 liraŞube Müdürü 4/1 27 bin 151 lira15/1 Memur 21 bin 376 liraMemur 9/1 22 bin 925 liraÖğretmen 9/1 22 bin 840 liraÖğretmen 1/4 26 bin 641 liraKaymakam 1. sınıf 4/1 33 bin 980 liraBaşkomiser 8/1 29 bin 133 liraBaşkomiser 3/1 32 bin 613 liraPolis Memuru 8/1 29 bin 512 liraPolis Memuru 11/1 27 bin 372 liraPratisyen Hekim 8/1 30 bin 504 liraUzman Hekim 1/4 37 bin 162 liraHemşire 9/1 24 bin 622 liraMühendis 1/4 33 bin 109 liraProfesör 1/4 48 bin 111 liraMemur maaşlarında 14-15 günlük farkın maaşlara yansıtılacağı tahmin ediliyor. Normalde memur maaş zam farkları 1 Temmuz itibariyle geçerli olacak şekilde hesaplanır. Ancak seyyanen zam yapılması durumunda tarihler değişebilir. TBMM'ye sunulan yasa tasarısında seyyanen zammın geçerli olacağı tarihin 15.07.2023 olacağı belirtiliyor.Şayet seyyanen zamlar 15.07.2023. tarihten itibaren geçerli olursa seyyanen zam farkı da temmuz ayında yarı oranda maaşlara yansıtılacak. Ancak özel bir düzenleme yapılarak seyyanen zammın 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacağı maddesi eklenirse o zaman memur maaşlarının temmuz ayı kısmında 8 bin liralık seyyanen zammın tamamı yansıtılmış olacak.TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapılan oylama sonrasında en düşük memur maaşının 22 bin 17 liraya çıkarılmasını, emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapılmasını, bazı vergi artışlarını öngören kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek, yasalaştı.Memur ve emekli maaşına zammı da içeren torba yasa teklifi dün TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmişti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla en düşük memur maaşı 22 bin 17 liraya yükseldi. Emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapıldı.Memurlar yılda iki kez toplu sözleşme ve enflasyon farkından kaynaklanan yüzde oranında zam alıyorlar.Memurlar 15 Temmuz'da toplu sözleşme ve enflasyon farkından kaynaklanan yüzde 17,55'lik zamma ek olarak seyyanen 8 bin 77 lira zamlı maaş alacaklar.Memur ve memur emeklileri temmuzda yüzde 10,90 enflasyon farkı, yüzde 6 da toplu sözleşme zammı alacak. Böylece memur ve memur emeklileri temmuzda toplam yüzde 17,55 zam almaya hak kazandı.Hükümetin Meclis'e sunduğu kanun teklifiyle memurlara yüzde 17,55'lik zamma ek olarak 8 bin 77 TL'lik seyyanen artış yapılacak.AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük memur maaşını 22 bin TL ye çıkaracak kanun teklifine ilişkin açıklamada bulundu.Güler açıklamasında şunları söyledi;"Uzun zamandır yapılan çalışmaya son şeklini verdik. Teklifi başkanlığa sunduk. 17 maddeden oluşuyor.Teklifle tüm memurların ücretlerinde seyyanen 8077 TL'lik artış öngörüyoruz. En düşük memur maaşı temmuzda 22 bin 17 TL'ye çıkacak. Artış oranı yüzde 86'yı buluyor. Ortalama memur maaşı 25 bin 15'ye çıkacak. Temmuz artış oranı yüzde 74'e karşılık geliyor."