Haber Tarihi: 19 Temmuz 2023 10:48 - Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2023 10:48

Seyyanen zam ne zaman yatacak, neden yatmadı? 2023 Seyyanen zam Resmi Gazete'de yayınlandı mı?

Seyyanen zam ne zaman yatacak, neden yatmadı? 2023 Seyyanen zam Resmi Gazete'de yayınlandı mı? sorusu gündemde. Ekonomiye ilişkin pek çok düzenlemeyi içeren torba yasa maddelerinin Meclis'ten geçeceği tarih gündemdeki yerini koruyor. TÜİK tarafından açıklanan yüzde 17,55'lik 6 aylık enflasyon farkı ile refah paysız memur ve emekli maaş zammı belli olmuştu. İlk 6 aylık enflasyon farkı ile Temmuz ayında memur maaşları yüzde 17,55 ve emekli maaşları ise 19,77 oranında artacaktı. Yüzde 85'lik zamla en düşük memur maaşı 22 bin TL'ye çıkarılırken SSK - Bağkur emeklileri ise yüzde 25 oranında zam alacak. Seyyanen zam ne zaman yatacak, neden yatmadı? Öğretmen, emekli, memur seyyanen zam ne kadar yatacak?

Seyyanen zam ne zaman yatacak, neden yatmadı? 2023 Seyyanen zam Resmi Gazete'de yayınlandı mı?
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Seyyanen zam Resmi Gazete'de yayınlandı mı 2023 | Memurlara seyyanen zam ne zaman verilecek?  AK Parti, uzun zamandır üzerinde çalıştığı yeni torba kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sunmaya hazırlanıyor. Bu bağlamda "Torba yasada BAĞ-KUR sicil affı ile EYT'de 5.000 prim, 3600 kısmi emeklilik, staj sigortası var mı?" sorularının yanıtları araştırılıyor. Toplam 16 maddeden oluşması beklenen kanun teklifiyle 31 Temmuz'da sona erecek Covid-19 izni kalıcı hale getirilecek. Teklifte, Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı'nda görevli ebeler ve aile hekimleri ile AFAD ve sanayi bölgelerine yönelik düzenlemeler de yer alacak. İşte yeni torba yasa maddeleri, içeriği ve kapsamı. 
SEYYANEN ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

TBMM'de kabul edilen ve Resmi Gazete'de yayımlanan bilgilere göre seyyanen zammın geçerli olacağı tarihin 15.07.2023 olacağı ifade ediliyor.
Memur maaşı ödemeleri ise her ayın 15'inden itibaren hesaplara aktarılıyor. Memurlar zamlı maaşlarını bu aydan itibaren almaya başladı.

MEMUR MAAŞ FARKLARI BU AY YATACAK MI?

Memurların 1-14 Temmuz tarihleri arasındaki farkları ile 8.077 TL seyyanen zammı ise ilerleyen günlerde ek bordorlarla memur maaşlarına yansıtılması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.

SEYYANEN ZAMLI MEMUR MAAŞI TABLOSU

Genel Müdür 1/4 49 bin 780 lira

Şube Müdürü 4/1 27 bin 151 lira

15/1 Memur 21 bin 376 lira

Memur 9/1 22 bin 925 lira

Öğretmen 9/1 22 bin 840 lira


Öğretmen 1/4 26 bin 641 lira

Kaymakam 1. sınıf 4/1 33 bin 980 lira

Başkomiser 8/1 29 bin 133 lira

Başkomiser 3/1 32 bin 613 lira

Polis Memuru 8/1 29 bin 512 lira

Polis Memuru 11/1 27 bin 372 lira

Pratisyen Hekim 8/1 30 bin 504 lira

Uzman Hekim 1/4 37 bin 162 lira

Hemşire 9/1 24 bin 622 lira

Mühendis 1/4 33 bin 109 lira

Profesör 1/4 48 bin 111 lira

SEYYANEN ZAM HANGİ TARİHTEN İTİBAREN GEÇERLİ?

Memur maaşlarında 14-15 günlük farkın maaşlara yansıtılacağı tahmin ediliyor. Normalde memur maaş zam farkları 1 Temmuz itibariyle geçerli olacak şekilde hesaplanır. Ancak seyyanen zam yapılması durumunda tarihler değişebilir. TBMM'ye sunulan yasa tasarısında seyyanen zammın geçerli olacağı tarihin 15.07.2023 olacağı belirtiliyor.

Şayet seyyanen zamlar 15.07.2023. tarihten itibaren geçerli olursa seyyanen zam farkı da temmuz ayında yarı oranda maaşlara yansıtılacak. Ancak özel bir düzenleme yapılarak seyyanen zammın 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacağı maddesi eklenirse o zaman memur maaşlarının temmuz ayı kısmında 8 bin liralık seyyanen zammın tamamı yansıtılmış olacak.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI MI?


TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapılan oylama sonrasında en düşük memur maaşının 22 bin 17 liraya çıkarılmasını, emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapılmasını, bazı vergi artışlarını öngören kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek, yasalaştı.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Memur ve emekli maaşına zammı da içeren torba yasa teklifi dün TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla en düşük memur maaşı 22 bin 17 liraya yükseldi. Emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapıldı.

ZAMLI MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Memurlar yılda iki kez toplu sözleşme ve enflasyon farkından kaynaklanan yüzde oranında zam alıyorlar.

Memurlar 15 Temmuz'da toplu sözleşme ve enflasyon farkından kaynaklanan yüzde 17,55'lik zamma ek olarak seyyanen 8 bin 77 lira zamlı maaş alacaklar.

ZAM ORANI NE KADAR?

Memur ve memur emeklileri temmuzda yüzde 10,90 enflasyon farkı, yüzde 6 da toplu sözleşme zammı alacak. Böylece memur ve memur emeklileri temmuzda toplam yüzde 17,55 zam almaya hak kazandı.

Hükümetin Meclis'e sunduğu kanun teklifiyle memurlara yüzde 17,55'lik zamma ek olarak 8 bin 77 TL'lik seyyanen artış yapılacak.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük memur maaşını 22 bin TL ye çıkaracak kanun teklifine ilişkin açıklamada bulundu.

Güler açıklamasında şunları söyledi;

"Uzun zamandır yapılan çalışmaya son şeklini verdik. Teklifi başkanlığa sunduk. 17 maddeden oluşuyor.

Teklifle tüm memurların ücretlerinde seyyanen 8077 TL'lik artış öngörüyoruz. En düşük memur maaşı temmuzda 22 bin 17 TL'ye çıkacak. Artış oranı yüzde 86'yı buluyor. Ortalama memur maaşı 25 bin 15'ye çıkacak. Temmuz artış oranı yüzde 74'e karşılık geliyor."

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