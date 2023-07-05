Seyyanen zam emekliliğe yansır mı 2023? Seyyanen zam emekli ikramiyesini etkiler mi?

Kısaca seyyanen zam herkesin maaş farkı fark etmeksizin aynı TL tutarında zam almasıdır. Örnek olarak maaşı 3 bin ya da 4 bin lira olan kamu işçileri yüzdesel zam aldıklarında yüzde 10'da, 3 bin lira alana 300 lira olarak yansırken, 4 bin lira alana 400 lira olarak yansıyor. Seyyanen zamda ise böyle bir durum yok. Maaş fark etmeksizin herkes aynı TL tutarında zam alıyor. Örnek olarak 100 TL seyyanen zam tutarı belirlendiği göz önüne alınırsa maaşı 3 bin lira olan kişi 3 bin 100 lira, 4 bin lira olan kişi 4 bin 100 liraya çıkıyor. Yani sonuç olarak seyyanen zamda herkes TL olarak aynı zammı alıyor.Memur ve emekli için seyyanen zam onaylanırsa, hem memur hem de emekli enflasyon farkı alacak üstüne ek olarak belirtilen tutar kadar seyyanen zam alabilecekler.Net olarak şunu söyleyebiliriz ortalama Memur Maaşı Temmuz maaşı olmadan 14417 liraydı, bu zammı uyguladığımızda Temmuz 2023'ten itibaren 25 bin 15 liraya çıkıyor, toplamda zam yüzde 74. En düşük memur maaşı lise memuru hizmetli maaşı 11848 lirayken yapılan zam ve ilave katkı payıyla birlikte 22 bin 17 bin liraya yükseltilmektedir. Bu da yüzde 86'lık oran.8077 liralık oran ilave katkı payı olarak maaşlara ödenecektir. Şu anda çerçevesi çizilen rakamlar böyledir. Bu teklifimiz içinde emekli yok. Oranlar açısından dağıtım yapılacaktır. Şu andaki dağılım ve enflasyon farkını yansıtılmasıyla birlikte şu anki teklifte yer almıyor. Zam oranlarıyla birlikte hesapladığımız için ilerideki dönemde değerlendireceğiz.