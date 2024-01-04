Seyyanen zam artacak mı? 2024 Ocak'ta memur zammı seyyanen dahil mi?

2024 memur zammı belli oldu. Binlerce kamu görevlisi tarafından sorgulanan seyyanen zam araştırmaları hızlandı. 2024 Ocak zammıyla 32 bin 960 TL'ye çıkan en düşük memur maaşına seyyanen dahil mi merak edildi. Peki, memur seyyanen zam artacak mı? Memur maaşına seyyanen zam eklenecek mi? Seyyanen zam ocakta artacak mı? İşte yanıtı..



SEYYANEN ZAM OCAK 2024 DEVAM EDECEK Mİ?



Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, seyyanen zam düzenlemesi kamu görevlilerinin özlük haklarına ilişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 'Ek Madde 40' eklenerek yapıldı. Söz konusu madde uyarınca, kanunda sayılan kamu görevlilerine her ay (15.965) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ilave ödeme yapılıyor. Bu ödemeden sadece damga vergisi kesiliyor.



Seyyanen zam 2024 yılında ne kadar olacak?



Temmuz ayındaki maaş katsayısına göre ilave ödeme (seyyanen zam) tutarı brüt 8 bin 139 TL'ye karşılık geliyor. Bu tutardan 62 TL damga vergisi kesildikten sonra net 8 bin 77 TL ödeniyor. Ocak ayından itibaren ise seyyanen zam tutarı brüt 12 bin 147 TL'ye çıkacak. Bundan 92 TL damga vergisi kesilecek. Net olarak 12 bin 55 TL olarak ödenecek.



Memur maaşı hesaplaması nasıl yapılacak?



Memurların ocak ayında alacakları maaşları hesaplanırken, ana maaşları yüzde 49.25 oranında artırılacak. Artırılan bu tutarlara 12 bin 055 TL ilave edilecek.



Memurlar emekli oluncaya kadar her 6 ayda bir artırılan seyyanen zammı almaya devam edecekler. Ancak, bu ilave ödeme emekli aylıklarına yansımayacak. Bu nedenle memurların çalışırken aldıkları maaş ile emekli olduklarında aldıkları aylık arasında uçurum artacak. Memur sendikaları, uçurumun kapatılabilmesi için seyyanen zammın emekli memur aylıklarına da yansıtılmasını istiyorlar.



SEYYANEN ZAM ARTACAK MI, NE KADAR OLACAK?



Temmuzda çıkan yasa gereği 8 bin 77 liralık seyyanen zam ödemesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitiyor. Bundan sonraki dönemlerde de ödenmeye devam edecek. Maaş katsayısındaki artışa göre ödenen seyyanen zam da artacak. 2024-2025 yılları için mali ve sosyal hakların belirlendiği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi'ne göre 1 Ocak-30 Haziran 2024 arasında aylık katsayı 0.586266 olarak belirlendi. Yeni senenin başında seyyanen zam tutarı 9.360 liraya çıkacak ki, bu da yüzde 15 artış anlamına geliyor.



Seyyanen zam kök maaşlara dahil değil. Ocak 2024'te memurların maaş hesaplaması; önce toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 15 zam, üzerine enflasyon farkı ve seyyanen zam eklenerek yapılacak. 3 Eylül'de yayınladığımız memur zamlarını gösteren tablo da bu hesaba göre yapılmış, zamlı maaşların üzerine seyyanen zam eklenmiştir. Nitekim Memur-Sen, bir açıklama yaparak, 2024'ün ocak ayında yüzde 15 zammın üzerine yüzde 25.6 enflasyon farkı ekledi ve yüzde 40.6'lık zam öngördü. Toplu sözleşme ikramiyesi, aile yardımı ile birlikte Memur-Sen'in hesabına göre ocak ayında maaş artışı yüzde 46.81 olacak.



EMEKLİLERE 2024'TE SEYYANEN ZAM YAPILACAK MI?



Temmuzda memur emeklilerine seyyanen zam yapılmadı. Ocak 2024'te emeklilere seyyanen zam yapılıp yapılmayacağı ise şimdiden bilinmiyor. Bilinen, toplu sözleşmeye göre yüzde 15 zam ve üzerine enflasyon farkı ekleneceği şeklinde.



ZAM ORANLARI BELLİ OLDU



Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren maaş zamları ortaya çıktı. TÜİK'in enflasyonu açıklamasıyla birlikte memur ve memur emeklilerine yapılacak zam belirlendi.



Aralık ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin alacağı zamlı maaşlar belli oldu. Enflasyon verisine göre memur ve memur emeklilerine yüzde 49,25 oranında zam yapıldı. En düşük memur maaşı 33 bin liraya yaklaştı.



MEMUR ZAMMI SEYYANEN DAHİL Mİ?



6 aylık enflasyon oranı açıklandı. Milyonlarca memur ve emeklinin dört gözle beklediği maaşların zamlı hali gündem oldu. Memur maaş zammı 2024 detayları incelenirken bir yandan da memur zammı seyyanen dahil mi merak edildi. 4 milyonu aşkın memurun alacağı ocak zammına seyyanen zamma zam gelir mi araştırıldı. Arama motorlarında seyyanen zam ne kadar olacak, memur zammı seyyanen üzerinden mi sorgulamaları yapıldı. Temmuz ayında 8 bin 77 TL seyyanen zam 31 Aralık 2023 tarihinde sonlandı. 2024 yılında da devam edecek olan seyyanen zam ocak zammıyla artacak. 1 Ocak-30 Haziran 2024 arasında aylık katsayı 0.586266 olarak belirlendi. 2024 ocak memur maaşı seyyanen zam tutarı yüzde 15 zamla 9 bin 360 TL'ye çıktı.

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