Seyyanen zam 2024: Emekliye seyyanen zam var mı?

Memur ve emekli maaşlarına yapılacak artışların açıklanan son enflasyon rakamları neticesinde belli olması ardından seyyanen zam merak konusu oldu. Memura seyyanen zam devam edecek mi, emekliye seyyanen zam var mı? İşte, masadaki formül...

Bayram, SSK ve Bğ-kur emeklilerinin maaşına en az memur emeklileri zam oranı kadar artış yapılacağını tahmin ettiğini belirterek şu açıklamada bulundu: ''Yılın son enflasyon rakamı açıklandı. Aralık ayı enflasyonu ile beraber son 6 ayın enflasyon farkı, yüzde 37.57 olarak belirlendi. SSK ve Bağkur emeklilerinin hak etmiş olduğu tutar yüzde 37.57'dir.

Ben bunun üzerinde bir artış bekliyorum. Çünkü asgari ücrete yüzde 49 oranında zam yapıldı, memur ve memur emeklilerinin hak ettiği oran da yüzde 49.25. Burada bir önceki dönemde olduğu gibi SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşlarının memur emeklilerine yapılan yüzde 49.25 zam seviyesine dengelenmesini bekliyorum. Refah payı artışı ile birlikte yüzde 50'lik zam yapılabilir.

Meclis'in açılması beklenecektir. Meclis'in 16 Ocak'ta açılacağını biliyorum. Burada görüşülerek hemen hızlı bir şekilde torba yasaya koyulup düzenleme hayata geçirilecektir diye düşünüyorum. Memur emeklileri ayın 1'i ile 5'i arası maaşlarını alıyor. Memurlar ayın 15'inde alıyor. SSK ve Bağkur emeklileri ayın sonuna doğru maaşlarını alıyorlar.

Emeklilere yapılacak olası bir düzenleme ocak ayına yetişir. SSK ve Bağkur emeklilerinin zam takvimine yetişir. Memur emeklileri için yetişmese bile ekstra ödeme yapılacaktır diye düşünüyorum.''



SEYYANEN ZAM DEVAM EDECEK Mİ?



Seyyanen zam konusuda henüz resmi bir açıklama bulunmasa da genel yargı devam etmesi yönünde. Geçtiğimiz artış döneminde çıkarılan yasayla kamu görevlilerinin aylıklarında 01.07.2023-31.12.2023 tarihleri arasındaki dönem için enflasyon farkı dahil yapılması öngörülen artışa ek olarak ilave ödeme söz konusu olmuştu.



Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, "Ben memur ve memur emeklilerine enflasyon+ toplu sözleşme zammının üzerinde bir artış beklemiyorum. Yüzde 0.75'lik bir artışla maksimum yüzde 50'ye tamamlanabilir. Zaten şu anda yüzde 49.25'lik bir artışı hak etmiş oldular. Asgari ücrete yapılan zam da yüzde 49'lar seviyesindeydi. O yüzden memur ve memur emeklilerine daha fazla zam beklemiyorum.'' sözlerine yer verdi.



2023 Temmuz ayında kamu çalışanlarına 8 bin 77 lira seyyanen zam yapılmıştı.

