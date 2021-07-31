Sevilla'dan Beşiktaş'a beklenmedik Luuk De Jong yanıtı

Yeni sezon öncesi golcü arayışlarına hız veren Beşiktaş'ın listesinde Luuk de Jong ismi ilk sıralarda yer alıyordu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Sevilla'dan Beşiktaş'a beklenmedik Luuk De Jong yanıtı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Temmuz 2021 10:53
Transfer çalışmalarını aralıksız sürdüren Beşiktaş'ın gündemine gelen Luuk de Jong ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Yönetici Erdal Torunoğulları, Sevilla forması giyen Hollandalı santrforu transfer etmek için düğmeye basan ilk isim oldu.

İspanyol basını, Sevilla kulübünün oyuncudan zarar etmek istemediğini ve bu nedenle istediği en düşük rakamın 6 milyon euro olacağını yazdı. Luuk de Jong'un halen Beşiktaş'ın gündeminde olduğu konuşuluyor. Fakat siyah-beyazlıların kiralama teklifi şu an için Sevilla tarafından kabul görmüş değil.

Sevilla öncelikle oyuncunun satışını düşünüyor ve yüksek bonservis bedeli ise Beşiktaş'ın elini kolunu bağlamış durumda. Bu arada İspanyol ekibinin kiralama bedeli olarak da Beşiktaş'tan 2 milyon euro istemesi üzerine görüşmeler şu an için askıya alınmış durumda.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.